«Ще п’ять хвилин»: відкладання будильника руйнує сон та відпочинок

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Дослідники з Массачусетської лікарні Брігама у США проаналізували, як ігнорування сигналів будильника зранку впливає на сон.

Зазначається, що у новому дослідженні науковці проаналізували дані про сон понад 21 тис. осіб за допомогою застосунку Sleep Cycle, який відслідковує поширені нічні звички людей. З 3 млн проаналізованих сеансів сну повтор сигналу будильника зранку використовували 56% учасників.

В середньому люди знаходились у кроваті ще близько 11 хвилин після першого сигналу будильника. Майже половина учасників спали понад 80% ранку, причому ці любителі поспати витрачали близько 20 хвилин щоранку на повторні сигнали будильника.

«Багато хто з нас включає будильник з повтором сигналу вранці в надії «ще трохи поспати», але цьому широко поширеному явищу приділяється мало уваги в дослідженнях сну. У глобальній вибірці ми виявили, що більше половини сеансів сну закінчуються повтором будильника, і користувачі витрачають в середньому 11 хвилин між повторами будильника щоранку перед пробудженням», — зазначає провідний автор дослідження, доктор філософії з відділення медицини сну та циркадних розладів Ребекка Роббінс.

При цьому повторні сигнали будильника використовували значно рідше люди, які звикли спати близько 5 годин або менше. Любителі наполегливих повторних сигналів будильника витрачали в середньому 20 хвилин на остаточне пробудження. Активні користувачі функції повтору будильника також демонстрували більш нестабільний графік сну, ніж інші категорії користувачів. Найбільше повторні сигнали будильника використовують жителі у США, Швеції та Німеччині, найменше — у Японії та Австралії.

«На жаль, повторні сигнали будильника порушують деякі з найважливіших стадій сну. Години безпосередньо перед пробудженням багаті на швидкий сон з рухами очей. Повторення будильника перериває ці критичні стадії сну і, як правило, пропонує вам лише легкий сон між повторами будильника. Найкращий підхід до оптимізації вашого сну та продуктивності на наступний день — встановити будильник на найпізніший час, а потім взяти на себе зобов’язання встати з ліжка, коли спрацює перший будильник», — радить Ребекка Роббінс.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: SciTechDaily