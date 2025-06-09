Платина у кратерах Місяця на $1 трлн — вчені знайшли ймовірні родовища

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Науковці за результатами нового дослідження визначили, що під поверхнею Місяця може ховатись платина та інші цінні метали на суму щонайменше у $1 трлн.

Команда дослідників під керівництвом Джаянта Ченнамангалама визначила, що з близько 1 млн 300 місячних кратерів діаметром понад 9,6 метрів, 6,5 тис. були утворені внаслідок зіткнення з астероїдами, у складі яких містяться промислові запаси платини, а також інші цінні руди, зокрема, паладій та ірідій.

«Сьогодні астрономія існує для того, щоб задовольнити нашу цікавість. У неї дуже мало практичних застосувань, і вона переважно оплачується платниками податків, а це означає, що фінансування досліджень залежить від державної політики. Якщо ми зможемо монетизувати космічні ресурси — чи то на Місяці, чи на астероїдах — приватні підприємства інвестуватимуть у дослідження Сонячної системи», — зазначає Джаянт Ченнамангалам.

Ченнамангалам встановив, що на Місяці значно більше кратерів із залишками астероїдів, що містять руду, ніж доступних астероїдів з еквівалентними запасами. Видобуток корисних копалин у цих кратерах набагато простіший, ніж подорожі до далеких астероїдів, на поверхні яких зазвичай замала гравітація для видобутку корисних копалин.

Однак на шляху до промислового видобутку корисних копалин на Місяці стоїть міжнародне законодавство у вигляді Договору про космос 1967 року, який забороняє будь-якій державі претендувати на суверенітет над Місяцем чи іншими небесними тілами чи їхню окупацію. Це зараз предмет жвавих дискусій. Проте експерти стверджують, що ці правила все одно дозволяють урядам знаходити лазівки та, як і раніше, претендувати на ліцензійні права на видобуток ресурсів.

США спробували запропонувати рамки, створивши Угоди Артеміди, що не зобов’язують, які передбачають створення зон безпеки навколо видобувних ділянок. Проте ключові космічні гравці — Китай та Росія — відмовилися підписувати ці угоди, ставлячи під сумнів їхню легітимність та ефективність у встановленні чітких міжнародних правил. Перш ніж космічні екскаватори розпочнуть роботу, людству доведеться знайти відповіді на складні юридичні та етичні питання: хто і на яких умовах має право видобувати корисні копалини на нашому супутнику.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Planetary and Space Science

Джерело: Futurism