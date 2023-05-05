Новини Пристрої 05.05.2023 о 18:16

«Почуємо кожного»: українці через Фонд «Повернись живим» задонатили на мобільну станцію розвідки для ГУР вартістю понад 41 млн грн

Вадим Карпусь

Автор новин

Завдяки переказам українців Фонд «Повернись живим» зміг закупити для ГУР МО нову мобільну станцію розвідки. Її вартість становить понад 41 млн грн.

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Мобільна станція розвідки – це унікальний технічний комплекс, який допоможе бійцям загонів спеціального призначення швидко виявляти ворога й здобувати про нього ще більше інформації.

«Тепер ми почуємо кожного. І кожний отримає те, на що заслуговує», – заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

З міркувань безпеки, цей проєкт близько року тримали в у таємниці. І, замість публічно акумулювати для нього кошти, придбання обладнання для розвідників здійснили з загальних рахунків Фонду «Повернись живим».

«Просто вдумайтеся: більше $1 000 000, разовий платіж, секретна закупівля і тільки один із десятків тисяч результатів нашої спільної роботи», – розповіли у Фонді «Повернись живим».

Зважаючи на сказане вище, Фонд закликає й надалі активно та регулярно донатити задля спільної Перемоги!


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