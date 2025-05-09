Подушка Razer Clio перетворює ігрове крісло на колонку за $230

Razer Clio

Razer представила бездротову аудіоподушку Clio, яку кріплять до ігрового чи офісного крісла — вона створює об’ємний звук просто з-за голови.

Razer Clio — це свого роду гібрид навушників і подушки. Вона кріпиться за головою до більшості крісел із високою спинкою завдяки регульованим ремінцям. Усередині — по динаміку з обох боків: 43-мм драйвери плюс пасивні випромінювачі. Усе це дає «чіткі високі частоти та глибокий, насичений бас, який ви можете почути та відчути», як стверджує сама Razer.

Працює Clio бездротово — підключається по Bluetooth до смартфонів, планшетів чи портативних консолей. І головне для геймерів — підтримка Razer HyperSpeed Wireless, щоб з’єднання з ПК було без затримки. Є ще підтримка THX Spatial Audio, тобто звук буде об’ємним навіть із самою лише колонкою.

Clio можна використовувати як самостійний пристрій або як частину повноцінної конфігурації 7.1. Наприклад, додати до неї настільні колонки та зробити з неї задній канал. Акумулятор на 5400 мА·г тримає до 14 годин. Попереднє замовлення вже доступне на сайті Razer за $229.99, доставлення стартує 16 травня.

Минулого року компанія представила їхню першу механічну клавіатуру з функцією заміни свічів та шумоізоляцією. Ще раніше в ITC був огляд повнорозмірної ігрової клавіатури Razer BlackWidow V4 Pro.

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Джерело: The Verge