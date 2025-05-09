Новини Новини 09.05.2025 о 13:40 comment views icon

Подушка Razer Clio перетворює ігрове крісло на колонку за $230

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Подушка Razer Clio перетворює ігрове крісло на колонку за $230
Razer Clio

Razer представила бездротову аудіоподушку Clio, яку кріплять до ігрового чи офісного крісла — вона створює об’ємний звук просто з-за голови.

Razer Clio — це свого роду гібрид навушників і подушки. Вона кріпиться за головою до більшості крісел із високою спинкою завдяки регульованим ремінцям. Усередині — по динаміку з обох боків: 43-мм драйвери плюс пасивні випромінювачі. Усе це дає «чіткі високі частоти та глибокий, насичений бас, який ви можете почути та відчути», як стверджує сама Razer.

Працює Clio бездротово — підключається по Bluetooth до смартфонів, планшетів чи портативних консолей. І головне  для геймерів — підтримка Razer HyperSpeed Wireless, щоб з’єднання з ПК було без затримки. Є ще підтримка THX Spatial Audio, тобто звук буде об’ємним навіть із самою лише колонкою.

Подушка Razer Clio перетворює ігрове крісло на колонку за $230
Razer Clio

Clio можна використовувати як самостійний пристрій або як частину повноцінної конфігурації 7.1. Наприклад, додати до неї настільні колонки та зробити з неї задній канал. Акумулятор на 5400 мА·г тримає до 14 годин. Попереднє замовлення вже доступне на сайті Razer за $229.99, доставлення стартує 16 травня.

Минулого року компанія представила їхню першу механічну клавіатуру з функцією заміни свічів та шумоізоляцією. Ще раніше в ITC був огляд повнорозмірної ігрової клавіатури Razer BlackWidow V4 Pro.

Razer виплатила понад $1 млн людям, які придбали маску Zephyr через «оманливу» рекламу в часи пандемії

Джерело: The Verge


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