Популярний павербанк Anker і динамік Soundcore відкликаються через ризик виникнення пожежі

Деякі пристрої Anker і Soundcore відкликаються через виробничий дефект, який може спричинити пожежі. Так, Anker оголосила про відкликання свого акумулятора Power Bank 321 (PowerCore 5K, A1112). Водночас її аудіобренд Soundcore оголосив про відкликання портативного динаміка A3102 Speaker in Black.

Anker зазначає, що літій-іонна батарея в зазначених павербанках може перегріватися, потенційно спричиняючи плавлення пластикових компонентів, дим і пожежу.

Компанія почала сповіщати електронною поштою клієнтів, які можуть володіти одним із уражених пристроїв. Також власники зазначених пристроїв можуть самостійно перевірити серійні номери (надруковані на нижній частині), щоб дізнатися, чи підлягають їхні екземпляри відкликанню: Power Bank 321, A3102 Speaker in Black.

Anker заявляє, що проблема стосується лише невеликої кількості пристроїв, вироблених у період з березня по квітень 2023 року. Додатково повідомляється, що це стосується також пристрою для конференцій на робочому місці AnkerWork A3302.

Якщо у вас є один із цих пристроїв, компанія рекомендує негайно припинити його використання та утилізувати належним чином на підприємстві, яке приймає літієві батареї.

Варто дослухатися цієї поради, щоб уникнути негативних наслідків, як от сталося минулого тижня в передмісті Києва, коли в результаті вибуху акумулятора чоловік отримав опіки.

Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba. Опануйте звітність — від збору даних до обробки результатів, та інтерпретуйте дані ключових звітів CF, BS, P&L зрозумілою мовою. Детальніше про курс

Джерело: Engadget

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.