У передмісті Києва у квартирі вибухнув літієвий акумулятор (ймовірно) — чоловік отримав опіки

Головне управління ДСНС України у Київській області повідомляє про вибух «невстановленого предмета» (можливо, літієвого акумулятора) у житловому багатоповерховому будинку у Софіївській Борщагівці. Повідомлення про вибух надійшло о 13:54 7 червня.

На п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки стався вибух та загоряння. Чоловік 1982 року народження отримав опіки рук та ніг другого ступеню. Постраждалого направили у Київську обласну лікарню.

У гасінні пожежі брали участь 7 представників пожежно-рятувальної частини міста Вишневе, та 3 одиниці техніки. Пожежу було ліквідовано о 14:19.

Управління ДСНС Київщини сьогодні наголосило на дотриманні громадянами правил безпеки під час експлуатації альтернативних джерел енергії. Працівники ДСНС проводять профілактичні рейди у громадах і роз’яснюють правила використання генераторів персоналу та відвідувачам.

В умовах планових та екстрених вимкнень електроенергії популярності набувають портативні станції, генератори, акумулятори та інші альтернативні джерела електрики. Під час їхнього використання необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки та експлуатації пристроїв. Особливо небезпечними можуть бути пристрої сумнівних виробників, підроблені, кустарні, деякі типи акумуляторів (зокрема, літієві).