Поштовий застосунок Proton вийшов з бети і став доступний для Windows та macOS

Десктопний поштовий застосунок Proton вийшов з бета-версії й тепер доступний для всіх платних користувачів на Windows і macOS. Водночас Proton також випускає бета-версію програми під Linux.

Proton — компанія, що спеціалізується на захисті приватності та пропонує різноманітні інтернет-інструменти, такі як пошта, календарі, онлайн сховище та менеджер паролів, продовжує розширювати своє портфоліо.

Хоча новий поштовий додаток не покращує і не змінює дизайн інструментів Proton, бета-версія програми була досить швидкою у використанні під час невеликого тестування Engadget.

Можна спробувати новий додаток протягом двох тижнів. Далі план Mail Plus коштує $4 на місяць, якщо підписатися на рік, або Proton Unlimited за $10 на місяць з річним планом, який включає 500 ГБ сховища (замість 15 ГБ для Mail Plus), а також Proton Drive, Pass і VPN.

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