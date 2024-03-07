Постапокаліптичний містобудівний симулятор Frostpunk 2 вийде 25 липня

11 Bit Studios оголосила про дату виходу продовження гри Frostpunk. Під час проведення Xbox Partners Showcase, студія повідомила, що Frostpunk 2 буде доступний для ПК з Windows, починаючи з 25 липня. Передплатники PC Game Pass також зможуть грати в неї з першого дня.

Дія Frostpunk 2 відбуватиметься через 30 років після сніжної бурі, яка започаткувала події першої частини. Тепер нафта стала основним джерелом енергії для суспільства. Гравці візьмуть на себе роль лідера міста і повинні будуть керувати його жителями, стикаючись зі все більш суворим, крижаним кліматом. У продовженні доведеться знову будувати великі міста, поділені на райони, кожен з яких служить певній меті. Гнітюча атмосфера негативно впливає на мешканців міста, викликаючи внутрішні сварки, оскільки інстинкт виживання починає слабшати. Гравцям доведеться розв’язувати ці проблеми, попутно приймаючи непопулярні рішення. Водночас вони зустрінуться з різними фракціями громадян, чиї ідеали суперечать їхнім власним.

Стандартне та Deluxe видання вже доступні для попереднього замовлення на різних цифрових майданчиках. Ціна становить 835 та 1377 грн, відповідно. Гра матиме українську локалізацію. Версія Digital Deluxe надає бета-доступ до частин гри у квітні, ексклюзивний доступ до сюжетного режиму за 72 години до офіційного релізу, включає 3 DLC, які вийдуть вже після релізу, цифрову новелу, артбук і саундтрек до гри. Frostpunk 2 також вийде на консолі, а пізніше з’явиться в сервісі підписки Xbox Game Pass.

Джерело: Engadget

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