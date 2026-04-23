Новини Ігри 23.04.2026

Абсолютно новий Frostpunk та "переосмислення" This War of Mine: 11 Bit Studios оголосила плани на майбутнє

Вадим Карпусь

Польська студія 11 Bit Studios підбила підсумки 2025 року й одразу дала зрозуміти, що попереду в неї досить амбітні плани. Минулого року компанія заробила 21,9 млн польських злотих (близько $6,05 млн) чистого прибутку. Основний внесок зробили продажі Frostpunk 2 (880 000 копій) та The Alters (545 000 копій).


Але головна новина — не цифри, а плани на майбутнє. Студія оголосила нову стратегію розвитку на 2027-2031 роки. Центральними елементами цієї стратегії стали два ключові проєкти: переосмислення This War of Mine та нова гра у всесвіті Frostpunk.

Новий Frostpunk

11 Bit Studios нагадала про вже анонсовану гру Frostpunk 1866, яка має вийти у 2027 році. Водночас компанія підтвердила ще один проєкт у цьому ж всесвіті — і він буде зовсім іншим за жанром.

Розробники прямо заявили, що нова гра не буде класичним стратегічним містобудівним симулятором, як попередні частини. Жодних деталей поки не розкривають, але сам факт зміни жанру — серйозний виклик. Студія явно хоче розширити франшизу й спробувати нові формати. Головне, щоб фанати залишились задоволені такими різкими змінами.


Повернення This War of Mine

Другий великий напрям — “переосмислення” This War of Mine. Поки розробники не уточнюють, чи це буде повноцінний ремейк, чи нова історія в тому ж світі. Можливі варіанти — від оновленої версії оригіналу до гри з іншим поглядом на події, але в знайомому стилі.

Більше ігор

Окрім відомих франшиз, 11 Bit Studios також працює щонайменше над двома новими проєктами. Разом з тим компанія планує частіше випускати ігри. Це стосується як внутрішніх розробок, так і проєктів, які студія видає.

У цьому контексті згадали інді-проєкти на кшталт Death Howl, Creatures of Ava, The Thaumaturge та The Invincible. Отже, студія продовжить підтримувати різноманітні формати й жанри.

Фактично цим анонсом 11 Bit Studios повідомила про перехід до нової фази розвитку, в якій очікується більше експериментів — нові жанри та розвиток нових власних франшиз. Найцікавіше, чого можуть очікувати шанувальники, це новий Frostpunk не в жанрі стратегії, який може здивувати не менше, ніж перша частина свого часу.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

GTA 6 за $100: витік ціни викликав суперечки серед гравців

Джерело: techpowerup

Frostpunk 2 готує морозне літо: друге DLC Breach of Trust вже в дорозі, а поки тримайте трейлер
Android 17 QPR1 Beta 1 вже доступна для Pixel: що змінилося для користувачів
Маркетинг, який працює: Honor 600 переміг iPhone 17 Pro та Galaxy S26 у незвичному тесті акумулятора
Нові ЦОД у США викидатимуть більше парникових газів, ніж цілі країни
Захищений від РЕБ: в Україні представили дрон "Зум 3.0"
Готуйте хустинки: на 15-ту річницю "Гри Престолів" HBO випустив ексклюзивні кадри останніх днів зйомок
Скарлетт Йоганссон повертається до свого фільму 2007 року: "Щоденники няні" стане серіалом на Netflix
Огляд Saros: найкрасивіший спосіб померти на PlayStation 5
ШІ за 12 годин розробив повноцінний процесор RISC-V
Всюди агенти: Microsoft запускає "vibe working" у Word, Excel та PowerPoint
Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
Жодного кліку без нагляду: Meta дозволила батькам шпигувати за розмовами підлітків з ШІ
