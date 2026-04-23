Абсолютно новий Frostpunk та "переосмислення" This War of Mine: 11 Bit Studios оголосила плани на майбутнє

Польська студія 11 Bit Studios підбила підсумки 2025 року й одразу дала зрозуміти, що попереду в неї досить амбітні плани. Минулого року компанія заробила 21,9 млн польських злотих (близько $6,05 млн) чистого прибутку. Основний внесок зробили продажі Frostpunk 2 (880 000 копій) та The Alters (545 000 копій).





Але головна новина — не цифри, а плани на майбутнє. Студія оголосила нову стратегію розвитку на 2027-2031 роки. Центральними елементами цієї стратегії стали два ключові проєкти: переосмислення This War of Mine та нова гра у всесвіті Frostpunk.

Новий Frostpunk

11 Bit Studios нагадала про вже анонсовану гру Frostpunk 1866, яка має вийти у 2027 році. Водночас компанія підтвердила ще один проєкт у цьому ж всесвіті — і він буде зовсім іншим за жанром.

Розробники прямо заявили, що нова гра не буде класичним стратегічним містобудівним симулятором, як попередні частини. Жодних деталей поки не розкривають, але сам факт зміни жанру — серйозний виклик. Студія явно хоче розширити франшизу й спробувати нові формати. Головне, щоб фанати залишились задоволені такими різкими змінами.





Повернення This War of Mine

Другий великий напрям — “переосмислення” This War of Mine. Поки розробники не уточнюють, чи це буде повноцінний ремейк, чи нова історія в тому ж світі. Можливі варіанти — від оновленої версії оригіналу до гри з іншим поглядом на події, але в знайомому стилі.

Більше ігор

Окрім відомих франшиз, 11 Bit Studios також працює щонайменше над двома новими проєктами. Разом з тим компанія планує частіше випускати ігри. Це стосується як внутрішніх розробок, так і проєктів, які студія видає.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У цьому контексті згадали інді-проєкти на кшталт Death Howl, Creatures of Ava, The Thaumaturge та The Invincible. Отже, студія продовжить підтримувати різноманітні формати й жанри.

Фактично цим анонсом 11 Bit Studios повідомила про перехід до нової фази розвитку, в якій очікується більше експериментів — нові жанри та розвиток нових власних франшиз. Найцікавіше, чого можуть очікувати шанувальники, це новий Frostpunk не в жанрі стратегії, який може здивувати не менше, ніж перша частина свого часу.

Джерело: techpowerup