

Frostpunk 2 готує морозне літо: друге DLC Breach of Trust вже в дорозі, а поки тримайте трейлер

Софія Шадріна

Frostpunk 2 готує нове DLC / 11bit Studio
11 bit studios оголосила дату виходу другого доповнення до Frostpunk 2 — Breach of Trust виходить 23 червня на ПК та консолях. Реліз стане першим великим розширенням гри після Fractured Utopias і завершить довге очікування, яке тривало понад рік.


Ще у листопаді 2024 року 11 bit studios представила роудмап із трьох DLC для Frostpunk 2. Перше — Spectrum — вийшло у 2025-му і зосередилось на ідеологічному виборі та розвитку фракцій. Друге, яке студія тоді назвала Aurora, мало вийти також у 2025-му, але в травні того ж року його перенесли на 2026-й через бажання забезпечити “якість і глибину, яких очікують гравці”.

Тепер Aurora отримала офіційну назву Breach of Trust і конкретну дату — 23 червня.
Раніше ITC.UA розповідав, що 11 bit studios паралельно розробляє Frostpunk 1886 — ремейк оригінальної гри на Unreal Engine 5 з підтримкою модів, запланований на 2027 рік.


Деталі щодо механік і сюжету Breach of Trust поки офіційно не розкриті. Перше DLC Fractured Utopias, яке вийшло у грудні 2025 разом із консольною версією гри, суттєво переробило режим Utopia Builder: додало вісім фракцій із власними деревами розвитку, законами та ідеологічними цілями. Тематика “зради довіри” у назві нового доповнення натякає на подальше заглиблення у фракційну політику Нового Лондона — але поки лише натякає.

Гравцям з Deluxe Edition хвилюватись не потрібно: Breach of Trust входить до сезонного пропуску автоматично. Решті доведеться купувати окремо.

Frostpunk 2 вийшла у вересні 2024-го на ПК і отримала 85 балів на Metacritic. На консолях вона з’явилася у вересні 2025-го. Третє DLC за роудмапом залишається без назви і дати, але студія підтвердила — робота над ним вже ведеться. Нагадаємо, що паралельно студія також анонсувала Frostpunk 3, тож 11 bit явно не збирається залишати свій замерзлий всесвіт без уваги.

Джерело: Frostpunk 2 у YouTube

