«Поважає оригінал»: ремейк Silent Hill 2 отримав 87 балів на Metacritic, але гру не тільки хвалять

Ремейк культової survival horror гри Silent Hill 2 від польської студії Bloober Team отримав високі оцінки від критиків. Станом на 4 жовтня середній бал проєкту на агрегаторі Metacritic складає 87, а на OpenCritic — 86.

Оглядачі відзначили, що розробники зуміли майстерно відтворити атмосферу оригінальної Silent Hill 2, зберігши вірність першоджерелу. Водночас Bloober Team розширили й доповнили локації, додавши власні ідеї. Особливих похвал удостоїлися звукове оформлення, саундтрек та переосмислені боси, битви з якими стали значно цікавішими.

Серед недоліків критики називають подекуди уповільнений темп гри, через що вона інколи здається затягнутою. Також деяким рецензентам ігровий процес видався надто спрощеним через велику кількість припасів для головного героя.

Утім, більшість оглядачів сходяться на думці, що Bloober Team вдалося реалізувати, здавалося б, неможливе — створити гідний ремейк Silent Hill 2, який стане чудовим приводом знову зануритися в похмуру атмосферу містечка Сайлент Хілл або ж познайомитися з серією вперше.

Видання Eurogamer зазначає:

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«Усупереч сумнівам, Bloober Team представили ремейк, який розширює Silent Hill 2 саме там, де потрібно, і дбайливо зберігає оригінал».

IGN Japan стверджує, що ця версія гри «виявляє неабияку повагу до першоджерела та вдало переносить класичну історію про людські слабкості в сучасну епоху». Критик також хвалить повернення класичного survival horror з нервовою системою бою з-за плеча.

На думку GameSpot, попри всі складнощі, Bloober Team зробили майже неможливе:

«Ремейк Silent Hill 2 — це мрія, що збулася».

Screen Rant підкреслює, що гра не лише зберігає вірність оригіналу, а й дарує сюрпризи гравцям, які повертаються до Silent Hill 2. Так проєкт «виправдовує не тільки власне існування, але й можливість масштабного відродження франшизи Silent Hill».

GamesRadar+ зазначає певну обмеженість через суворе дотримання канонів оригіналу, проте називає ремейк «атмосферною та захопливою грою жахів, яка стоїть в одному ряду з ремейками Resident Evil».

У висновку Gamereactor UK пише:

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«Bloober Team проробили чудову роботу, завдяки чому серія Silent Hill знову відчувається значущою та актуальною, чого не було вже багато років».

Оригінальна Silent Hill 2 вийшла у 2001 році на PlayStation 2, а згодом була портована на Xbox і PC. Гра розповідає історію Джеймса Сандерленда, який отримує загадкового листа від своєї покійної дружини Мері. У ньому вона просить Джеймса повернутися в місто їхнього спільного минулого — Сайлент Хілл. Прибувши на місце, головний герой виявляє, що курортне містечко перетворилося на похмуре й моторошне місце, сповнене потворних істот. Впродовж гри Джеймсу доводиться розкривати таємниці Сайлент Хілла й стикатися з власним болісним минулим.

Silent Hill 2 здобула культовий статус завдяки своїй психологічно глибокій і багатошаровій історії, яка підіймає теми провини, покарання та спокути. Гра славиться своєю гнітючою атмосферою, яку створюють туманні локації, тривожний саундтрек від Акіри Ямаокі та вороже оточення.

Релізний трейлер

Ремейк Silent Hill 2 вийде на PlayStation 5 та ПК (Steam) 8 жовтня, а для власників розширених версій — на два дні раніше.