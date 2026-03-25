Новини Ігри 25.03.2026

За Silent Hill f вийде манґа з новою кінцівкою від самого Ryukishi07

Софія Шадріна

Silent Hill f / Wiki Fandom
Silent Hill f / Wiki Fandom

Історія Silent Hill f не закінчується разом із титрами — і це не метафора. Konami офіційно підтвердила, що гра отримає манґа-адаптацію, яка не просто переказує події, а додає нову кінцівку. Причому написану автором оригінального сюжету.


Анонс з’явився 25 березня — до півріччя з моменту релізу гри.  Манґу публікуватимуть на платформі Young Ace UP, а за сценарій відповідає Ryukishi07. Зазвичай подібні адаптації віддають іншим авторам, але тут Konami вирішила не експериментувати: нову історію пише людина, яка й створила Silent Hill f. Виходить, що майбутня адаптація це не так спін-офф, як ще одна версія подій, яку цілком можна вважати частиною канону.

Silent Hill f / X.com
Silent Hill f / X.com

Сьогодні виповнилося пів року з моменту виходу SILENT HILL f.

До півріччя релізу було ухвалено рішення про створення манґа-адаптації SILENT HILL f.

Її планують публікувати на платформі Young Ace UP.

Нову кінцівку, написану Ryukishi07, намалює Ame Gokin.
Слідкуйте за оновленнями. — йдеться у пості.

І головне — адаптація додасть новий фінал.У самій грі було кілька кінцівок, що відкривалися залежно від рішень гравця. Манґа доведе їхню кількість до шести. І, судячи з бекграунду автора, чекати простого або “зручного” завершення не варто.

Перший арт Аме Гокін уже задає тон: Хінако стоїть серед червоних павукових лілій — квітів, які в Японії асоціюються зі смертю, прощанням і переходом у потойбіччя. Якщо гра балансувала між психологічним хорором і особистою драмою, манґа, схоже, не збирається спрощувати цей мікс. Для серії Silent Hill це доволі незвична історія. Раніше франшиза теж виходила за межі ігор — були й фільми, і комікси, — але вони майже ніколи не впливали на канон напряму.


Роботи Ryukishi07 зазвичай будуються навколо травми, повторюваних сценаріїв та суб’єктивної,сірої моралі, і нова адаптація, як і гра, не стане виключенням. Також для Konami гра стала своєрідним перезапуском серії, адже події вперше перенесли в Японію, і це одразу змінило відчуття від франшизи.

Замість звичних американських міст — провінційний японський сетинг, замість класичних монстрів — образи, натхненні місцевим фольклором. Та ж символіка павукових лілій або тілесного жаху працює тут інакше — більш інтимно і психологічно.

Гра отримала сильні оцінки і забрала кілька нагород на The Horror Game Awards 2025. Але її життя поза релізом було не менш активним: стрими акторки Хінако, Конацу Като, вірусні обговорення, дивні колаби — усе це не давало інтересу загаснути місяцями. І манґа — логічне продовження цієї хвилі.

Поки що без дати релізу і без підтвердження англомовної версії. Це може стати проблемою для частини аудиторії, але зазвичай подібні проєкти рано чи пізно отримують переклади — офіційні або ні.

Головне інше — історія Silent Hill f не зафіксована в одному варіанті. Вона розгалужується далі, і манґа стане ще одним способом подивитися на ті самі події під іншим кутом. Чи вплине це на реграбельність Silent Hill f? Побачимо в найближчому майбутньому.

Джерела: Dexerto, X.com.

