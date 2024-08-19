Silent Hill 2 Remake: новий сюжетний трейлер і пів години геймплею

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Подвійна доза ремейку Silent Hill 2 за один день.

Youtube-канал VGC оприлюднив сьогодні відео з 27 хвилинами безперервного геймплею ремейку хорору Silent Hill 2. Водночас Konami представила офіційний сюжетний трейлер.

Нещодавно компанія Konami провела закриту презентацію ремейку Silent Hill 2 для представників провідних ігрових видань. Журналісти з Eurogamer, IGN та VGC мали змогу зіграти в початкову частину гри — від самого старту до першої зустрічі з Пірамідоголовим.

Геймплейне відео

Bloober Team Bloober Team — польська студія розробки відеоігор, заснована у 2008 році в Кракові. Спеціалізується на створенні психологічних хорорів. Студія здобула популярність завдяки іграм, таким як Layers of Fear (2016), Observer (2017), Blair Witch (2019) і The Medium (2021). Їхні проєкти відзначаються атмосферною графікою та складними сюжетами. розширили ігровий світ Silent Hill 2. Тепер гравці зможуть досліджувати локації та будівлі, які раніше залишалися недоступними. Крім того, команда додала до гри нові території, що розширить ігровий досвід.

Бойова система зазнала суттєвих змін. Розробники впровадили можливість ухилятися від атак монстрів, прицілюватися та використовувати інші тактичні прийоми.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Сюжетний трейлер

Ремейк Silent Hill 2 створили на рушії Unreal Engine 5. У жовтні 2022 року Bloober Team оприлюднили попередні системні вимоги для ПК-версії гри. Згідно з ними, відеокарта NVIDIA RTX 2080 зможе забезпечити роботу гри з роздільною здатністю 1080p, високими налаштуваннями графіки та частотою 30 кадрів на секунду. Проте ці вимоги можуть змінитися до виходу гри.

Konami планує випустити ремейк Silent Hill 2 8 жовтня на ПК (Steam) і PS5.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Джерело: Dsogaming, Videogameschronicle, Eurogamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.