Повістки без участі ТЦК: «Укрпошта» отримала 6 тис. автоматично створених повісток

Днями повідомлялося про плани Міноборони автоматизувати створення та вручення повісток військовозобов’язаним. Тепер стало відомо, що цей механізм вже діє. Повістки створюються в реєстрі «Оберіг», підписуються цифровим підписом уповноваженої особи та відправляються на централізований друк

Так, 17 вересня вже відбувся перший централізований обмін повістками в електронному вигляді. Повістки з усіх ТЦК, підписані електронними підписами їх начальників, автоматично надійшли до серверів «Укрпошти». Зазначається, що на кого саме формувати повістки обирали не в місцевих ТЦК.

Загалом «Укрпошта» отримала близько 6 тис. повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК. Вони вже роздруковані та надсилаються за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями.

На візит до ТЦК після отримання повістки надається 14 днів. Однак варто зазначити, що в деяких випадках повістка буде вважатися «отриманою» навіть якщо адресат не отримав її фізично або був відсутній.

Нагадаємо, що відповідно до діючого нині законодавства повістка вважається врученою у разі:

отримання поштового відправлення особою;

відмови отримати поштове відправлення;

відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Якщо військовозобов’язана особа не явиться за повісткою, за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність. При цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК, в порядку визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.

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У випадку не можливості доставити порушників до ТЦК, їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимог ТЦК.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані зможуть перевірити достовірність автоматичної повістки через застосунок «Резерв+». За допомогою сканера QR «можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна».

Джерело: ukrmilitary

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