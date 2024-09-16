Цифровізація в ЗСУ: автоматизація вручення повісток, автоматичні відстрочки та нові функції в «Резерв+»

Начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий розповів у DOU Podcast про цифровізацію в ЗСУ та деякі нововведення в цьому напрямку. За його словами, наразі ведуться роботи, які дозволять автоматизувати процес вручення повісток військовозобов’язаним українцям.
Зараз повістки виписують вручну, роздруковують, а потім начальник ТЦК повинен вручну підписувати та ставити печатку на великій кількості паперових документів. Надалі процес оформлення повісткок планують цифровізувати та автоматизувати, а також зробити прозорішим.
Для цього в Міноборони вже зробили функціональні можливості для створення повісток в реєстрі «Оберіг», підпису таких документів електронним підписом та централізованого друку.
«Ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі «Оберіг», підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК», ─ повідомив Олег Берестовий.
Він додав, що створені таким чином повістки будуть направлятися на централізований друк, звідти – на «Укрпошту», яка їх доставлятиме адресатам. Ці нововведення дозволять військово-політичному керівництву мати релевантнішу інформацію, ніж є зараз. Наприклад, можна буде відслідкувати, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу пішло на доставку тощо.
Водночас військовозобов’язані зможуть перевірити достовірність повістки за допомогою застосунка «Резерв+». За допомогою сканера QR «можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна». Водночас Олег Берестовий наголосив, що мова не йде про електронні повістки в «Резерв+». План робіт розписаний вже до середини весни наступного року, і такої задачі наразі не стоїть.
Разом з тим Олег Берестовий повідомив, що вже у вересні очікується запуск деяких інших сервісів для військовозобов’язаних. Зокрема, мова йде про цифровий рекрутинг (передрелізний етап очікується в середині вересня) та декілька функцій автоматичних відстрочок (якщо вдасться встигнути з нормативною документацією).
Нагадаємо, раніше в Міноборони говорили, що у застосунку «Резерв+» буде запроваджений сервіс автоматичного надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов’язаних. Зокрема, це стосуватиметься студентів, осіб з інвалідністю, батьків та опікунів трьох дітей. Тепер цей механізм нарешті запрацює, щоб людям, які мають право на відстрочку, не доводилося повторно доводити це кожні 3 місяці при кожному подовженні воєнного стану.
«До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності й ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо. Знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо», ─ заявив Олег Берестовий.
«Резерв+» отримає нові функції: онлайн-рекрутинг та електронне направлення на ВЛК. Електронних повісток не буде
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