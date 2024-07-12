Повітряні ATACMS для України розробляють у США — коли з’являться нові ракети

Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних ракет повітряного базування для України. Вони порівняні з ракетами ATACMS за характеристиками.
У січні ВПС вперше опублікувала запит на постачання (RFI) боєприпасів великої дальності повітряного базування, недорогих та швидких у виробництві, які б долали відстань 250 морських миль (460 км). Шістнадцять неназваних компаній висловили інтерес до проєкту. Наступний RFI, опублікований 10 липня, прямо стверджує, що ці боєприпаси призначені для боротьби України з російською військовою агресією.
«Цей боєприпас має ключове значення для прискорення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойовиків і забезпечує доступну зброю для масового виробництва», — йдеться в документі.
У мінімальних вимогах також йдеться про уламково-фугасну або проникну бойову частину вагою приблизно 260 кг, швидкість понад 735 км/год, навігаційну систему, стійку до радіоперешкод, точність не нижче 10 м, і, чи не найважливіше, — можливість виробляти понад 1000 боєприпасів на рік через 24 місяці після укладення контракту.
Нагадаємо, ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS та аналогів мають дальність до 300 км, бойову частину 160-268 кг (560 кг у модифікації MGM-140A з дальністю 165 км) та швидкості 1,5 км/с. Але ATACMS існують вже, а для отримання нових ракет, згідно з наведеними даними, можуть знадобитися понад два роки.
Ракети ATACMS в Україні – неминуче знищення ворога на великій площі
Джерело: Aviation Week
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