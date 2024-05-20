Потопельники в Криму: тральник «Ковровец» та МРК «Циклон», ймовірно, уражені ATACMS M48 і M57

В ніч на 19 травня ЗСУ потопили черговий корабель чорноморського флоту росії. Міністерство оборони України заявило про потоплення тральника «Ковровец» під час удару по Севастополю. За офіційними даними, це 27-й знищений російський військовий корабель рф — але може бути й ще один.

Повідомляється, що «Ковровец» був потоплений за допомогою двох ракет ATACMS, наданих США. Двотонна ракета зазвичай не є протикорабельною зброєю. Згідно з джерелами, ATACMS з інерційним наведенням має точність до 9 метрів — недостатньо точно для морського бою.

Деякі моделі ракети, наприклад M39 та M-39A1, є касетними — вони розкидають сотні боєприпасів розміром із гранату, що допомагає уражати цілі. Також це збільшує радіус ураження і може пошкодити об’єкти навколо цілі. Ураження «Ковровця» за допомогою ATACMS може означати, що Україна отримала модифікацію M48 (понад 270 км) або M57 (понад 300 км) з боєголовками вагою 213 кг на додаток до M39 і M39A1. Ці ракети є більш точними та загалом точнішими, ніж уявляли військові спостерігачі.

Тральник «Ковровец», проєкт 266М «Аквамарин»

Водозаміщення — 800 т

Довжина — 61 м

Ширина — 10,2 м

Швидкість — до 16,5 вузлів

Дальність — 2000 морських миль

Автономне плавання — 10 діб

Екіпаж — 68 осіб

Корабель озброєний двома артустановками АК-230 30 мм, двома артустановками 2М-3М, МТПУ «Жало» під кулемет ДШК, 8 ПЗРК «Стрела-3» (боєзапас 16 ракет), двома реактивними бомбометами РБУ-1200, сімома донними мінами КМД-1000.

Ураження корабля ATACMS означає, що Севастополь стає фактично непридатним для базування російських кораблів. Цьому сприяють й ураження систем ППО С-400, яка захищає Севастополь та сусідню авіабазу «Бельбек», які не змогли знешкодити ракети.

Також точні ATACMS з новими боєголовками можуть становити значну небезпеку для керченського мосту, який з’єднує південь росії з окупованим Кримом. Така ж точність, яка дозволяє M48 або M57 уразити корабель, також дозволяє влучити у міст.

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«ATACMS створює серйозну зміну, роблячи нездатною ключову територію війни: Крим», — зазначив Філліпс О’Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії.

Але «Ковровец» може бути не єдиним кораблем рф, ураженим у цій атаці. Спочатку російські канали, а потім й українські джерела заявили про ще один — малий ракетний корабель «Циклон». Фактично, це останній носій російських крилатих ракет в Криму.

Офіційно начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук сказав саме про ймовірність його втрати, але інформація потребує перевірки.

«Було вражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет».

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Корабель «Циклон» належить до проєкту «Каракурт»

Водозаміщення — 800 т

Довжина — 67 м

Ширина — 11 м

Швидкість — до 30 вузлів

Дальність — 2500 морських миль

Автономне плавання — 15 діб

Екіпаж — до 70 осіб

Корабель озброєний установкою вертикального пуску 3С14 на 8 комірок для ракет «Калібр-НК», автоматичною універсальною артустановкою АК-176МА 76,2 мм,

двома 30 мм артустановками АК-630М та ПЗРК «Панцирь-МЕ».

Джерела: Forbes, УНІАН, Вікіпедія