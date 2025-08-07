Новини Україна 07.08.2025 comment views icon

Працівники ТЦК фіксуватимуть на відео перевірку документів та вручення повісток, — Міноборони

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Працівники ТЦК фіксуватимуть на відео перевірку документів та вручення повісток, — Міноборони
Міністр оборони України Денис Шмигаль / Міноборони, Facebook

Вже з 1 вересня працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати свої дії на відео. Наразі триває їхнє забезпечення технічними засобами.

Як повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram, це дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності так званих “груп оповіщення” ТЦК. Відеофіксація має захистити права мобілізованих громадян разом з правами залучених до роботи з ними військових.

“З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність”, — йдеться у повідомленні.

Міністр розповів, що зараз вже є 85% необхідних для цього засобів фіксації. Подальше забезпечення триває.

Без повістки, ВЛК й документів: як ТЦК відправив чоловіка до війська і що вирішив суд

Як пише УНІАН з посиланням на адвокатів, українці мають право знімати на відео працівників ТЦК у громадських місцях. Знімання дозволено лише тоді, коли не заважає військовим виконувати обов’язки та не порушує державну або режим ну таємницю. Проте іноді такі спроби громадян закінчуються судовими вироками та конфіскацією смартфонів, саме через нібито перешкоджання “законній діяльності Збройних сил України”.

