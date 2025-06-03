Працівники ТЦК отримали підозру через насильницьку мобілізацію — «світить» до 6 років

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Офіцер та два військовослужбовці Дубенського районного ТЦК у Рівненській області отримали від ДБР підозру у примусовій мобілізації за статтею «незаконне позбавлення волі».

Нині мобілізованого нібито чоловіка утримували у неволі силоміць, а також побили. У 2019 році чоловік був визнаний непридатним до військової служби у мирний час. Військово-лікарняна комісія не взяла до уваги цю обставину під час обстеження, і наразі мобілізований проходить службу.

21 лютого 2025 року під час мобілізаційних заходів у селі Іваннє працівники ТЦК звернули увагу чоловіка на велосипеді. Під час спілкування до нього був застосований сльозогінний газ, потім його затягнули до службового авто.

Потерпілий мав сигнальний пістолет, з якого вистрілив у повітря, щоб покликати на допомогу. Військові вирішили «покарати» його за це завданням багатьох ударів, у тому числі коли він вже лежав на землі, з нанесенням легких тілесних ушкоджень.

За результатами досудового розслідування всі троє військовослужбовців отримали підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови. Двоє також підозрюються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним. Їм загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.