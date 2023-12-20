Президент пообіцяв виготовити 1 млн. дронів для ЗСУ в 2024-му

На пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що наступного року в Україні буде виготовлено 1 млн безпілотників. Любить Президент промовляти красиві круглі цифри.

Президент зазначив, що позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів і наголосив, що повинна бути розроблена спеціальна інфраструктура щодо управління дронами, передає Ліга.net. Але про конкретні кроки для досягнення цієї мети Зеленський не повідомив.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін так прокоментував заяву:

Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тис FPV дронів. Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в слідуючому році більше 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км. Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається.

Щоб досягти очікуваного мільйона — необхідно довести виробничі потужності до понад як 83 тис. безпілотників на місяць, виконати стандартизацію компонентів й надати кожному, навіть наймілкішому виробнику спрощений доступ до іноземного постачання тощо. Чи можливо це? Поки питання звучить риторично, сподіваємося, що під кінець наступного року ОП відзвітується. Поки ж ситуацію з виробництвом дронів добре описав Serg Marco.

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