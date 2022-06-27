“ПриватБанк” починає виплати грошової допомоги від міжнародних організацій неповнолітнім та підліткам

ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати прихистку у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Щоб отримати допомогу (ООН World Food Programme, WFP), розмір якою складає 2 200 грн, неповнолітні українці мають відкрити картку для виплат ПриватБанку. Зробити це можно у будь якому відділенні банку, при оформленні картки присутність батьків чи опікунів не обовʼязкова. Зарахування і зняття грошової допомоги – без комісії.

Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у Приват24 або відділенні банку.

Для клієнтів віком від 16 до 18 років переказ Western Union буде доступний для виплати в усіх каналах ПриватБанку: Приват24, банкоматах, терміналах самообслуговування, відділеннях банку. Крім того, зарахувати переказ на картку можна, звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 чи в чат «Допомога Онлайн”.