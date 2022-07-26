“ПриватБанк” вже виплатив українцям понад 1,5 млн переказів на суму 6,5 млрд грн від міжнародних організацій

Українці, які через війну були змушені шукати прихистку у безпечних регіонах країни, чи зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, отримали через ПриватБанк вже понад 1,5 мільйона переказів з грошовою допомогою від міжнародних організацій.

На даний час допомогу отримують люди, що зареєстровані у визначених міжнародними організаціями територіях (Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та Запорізька області), та які подали заявку через платформу єДопомога. Загальна сума отриманих виплат складає понад 6,5 млрд грн, а переважна більшість – 90% переказів було отримано онлайн на картку ПриватБанку у мобільному Приват24.

Нагадаємо – заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій можна подати онлайн через урядову платформу “єДопомога”, без відвідування відділення банків чи центрів надання адміністративних послуг. Якщо, наприклад, у людей похилого віку, немає змоги самостійно подати заявку на платформі, варто звернути до родичів, знайомих, друзів які можуть допомогти це зробити за них.

У заявці, окрім особистих даних, необхідно вказати IBAN картки для виплат ПриватБанку. Його можна знайти самостійно у додатку Приват 24 – “реквізити”, або у терміналі самообслуговування. Якщо картки немає, її можна оформити за декілька хвилин у мобільному додатку Приват24 або у відділенні.

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Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та щодо суми виплат приймають саме міжнародні організації. Більше інформації про отримання міжнародної допомоги є на спеціальній сторінці сайту банку – https://privatbank.ua/help/payment-afio.