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“ПриватБанк” вже виплатив українцям понад 1,5 млн переказів на суму 6,5 млрд грн від міжнародних організацій

“ПриватБанк” вже виплатив українцям понад 1,5 млн переказів на суму 6,5 млрд грн від міжнародних організацій

Українці, які через війну були змушені шукати прихистку у безпечних регіонах країни, чи зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, отримали через ПриватБанк вже понад 1,5 мільйона переказів з грошовою допомогою від міжнародних організацій.

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Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)

Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)

На даний час допомогу отримують люди, що зареєстровані у визначених міжнародними організаціями територіях (Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та Запорізька області), та які подали заявку через платформу єДопомога. Загальна сума отриманих виплат складає понад 6,5 млрд грн, а переважна більшість – 90% переказів було отримано онлайн на картку ПриватБанку у мобільному Приват24.

Нагадаємо – заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій можна подати онлайн через урядову платформу “єДопомога”, без відвідування відділення банків чи центрів надання адміністративних послуг. Якщо, наприклад, у людей похилого віку, немає змоги самостійно подати заявку на платформі, варто звернути до родичів, знайомих, друзів які можуть допомогти це зробити за них.

У заявці, окрім особистих даних, необхідно вказати IBAN картки для виплат ПриватБанку. Його можна знайти самостійно у додатку Приват 24 – “реквізити”, або у терміналі самообслуговування. Якщо картки немає, її можна оформити за декілька хвилин у мобільному додатку Приват24 або у відділенні.

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Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та щодо суми виплат приймають саме міжнародні організації. Більше інформації про отримання міжнародної допомоги є на спеціальній сторінці сайту банку – https://privatbank.ua/help/payment-afio.


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