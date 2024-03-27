Продажі вінілових платівок другий рік поспіль перевищили продажі CD

За даними Американської асоціації звукозапису (RIAA), минулого року споживачі купили 43 млн вінілових платівок. Це на 6 млн більше, ніж кількість компакт-дисків, проданих у 2023 році. І така ситуація спостерігається вже другий рік поспіль з 1987 року. Статистика відображає стабільне зростання продажів вінілу протягом 17 років.

Вініл, який, як правило, є дорожчим за новіший формат, також значно випередив CD за доходами. Так, продажі платівок принесли $1,4 млрд доходу порівняно з $537 млн від компакт-дисків. Звіт RIAA показує, що дохід від компакт-дисків також зріс. Водночас у 2023 році люди фактично купили приблизно на 700 тис. компакт-дисків менше, ніж роком раніше. Що цікаво, минулого року було продано майже півмільйона касет.

Водночас варто зауважити, що у 2023 році найбільше доходу приніс стрімінг музики (платні підписки, цифрове радіо, сервіси з підтримкою реклами) – $14,4 млрд або 84% від загального обсягу. Ця сума – новий рекорд за даними RIAA. На продажі музики на фізичних носіях припадає лише 11%, а цифрові завантаження та синхронізації забезпечують лише 5% загального доходу.

Генеральний директор RIAA Мітч Глейзер зауважив, що цього року зростання відбувається, незважаючи на «зростаючу загрозу генеративного штучного інтелекту», який, на думку RIAA, загрожує «динамічному розвитку та культурному охопленню» музики.

Джерело: The Verge

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