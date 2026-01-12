Новини Україна 12.01.2026 comment views icon

Програміст ХАЕС оскаржив статус “у розшуку”, котрий завадив його бронюванню — що вирішив суд

Зображення: Вікіпедія, міністерство оборони

Навіть працівники критичних підприємств, як атомна електростанція, не застраховані від мобілізації. Програміст не зміг відвідати ТЦК та СП через лікарняний і отримав статус “у розшуку” в “Резерв+”.

Як повідомляє dev.ua, працівник Хмельницької АЕС намагався оскаржити його внесення у розшук з відповідною зміною статусу у програмі “Резерв+”. Цей статус заблокував можливість бронювання програміста. У червні минулого року йому надійшли дві повістки, котрі вимагали візиту до ТЦК до 24 липня.

За один день до граничного терміну працівник повідомив територіальний центр комплектації, що не може з’явитися через лікарняний, до заяви він долучив медичні документи. За твердженням позивача, ТЦК відмовився їх прийняти. Застосунок “Резерв+” змінив статус військовозобов’язаного на “Розшукує ТЦК та СП”. Відповідно, результат бронювання у “Дії” був негативним. Щобільше, ТЦК вимагав у поліції доставлення чоловіка для складання адміністративного протоколу.

Працівник атомної станції, вважаючи ці дії незаконними, у позові просив визнати ці дії незаконними, а звернення ТЦК до поліції — протиправним. Суд встановив факти отримання повісток та невідвідування ТЦК у визначений термін як підставу для звернення ТЦК до поліції. На його думку, слід відокремлювати наявність лікарняного і факт неявки. Правомірність підстав позивача має оцінюватися в межах адміністративної справи, а не на етапі внесення відповідних даних у реєстр військовозобов’язаних.

Суд підкреслив, що відмітка у “Резерв+” про порушення правил військового обліку не є визнанням вини — це лише технічний маркер, котрий дозволяє ТЦК автоматично надіслати звернення у поліцію. У рішенні йдеться, що право на бронювання не звільняє від обов’язку з’явитися за повісткою. Тож Хмельницький окружний адміністративний суд постановив, що дії ТЦК перебували у межах повноважень, а статус “у розшуку” та подальше звернення до поліції цілком правомірні. Позивачу повністю відмовлено, з можливістю апеляції.

