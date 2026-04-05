Кінець "непрозорим" тарифам: Netflix зобов'язали повернути гроші за 7 років мільйонам передплатників

Depositphotos

Суд у Римі визнав 7 років підвищення цін Netflix незаконними, оскільки компанія не надала конкретних, обґрунтованих причин для підвищень у своїх договорах. Довгострокові італійські передплатники можуть отримати значні відшкодування.





Всього за кілька днів після чергового підвищення цін Netflix отримав судове рішення в Італії, яке може змусити стримінговий сервіс повернути давнім передплатникам сотні євро. Досить іронічно, що Netflix роками намагався припинити спільне використання паролів, щоб заробити більше грошей, але тепер може заборгувати мільярди, оскільки не дотримався базових законів про захист прав споживачів. Якби компанія більше зосереджувалася на наданні цінності, а не на пошуку способів стягувати з клієнтів додаткову плату, вона, можливо, уникнула б цієї халепи з €500 на особу.

Італійська організація захисту прав споживачів Movimento Consumatori подала до суду на Netflix через чотири підвищення цін між 2017 і 2024 роками, повідомляє ArsTechnica. Проблема полягала в тому, що договори Netflix нібито не пояснювали, чому ціни можуть змінюватися в майбутньому. Кодекс захисту прав споживачів Італії забороняє компаніям підвищувати тарифи без чіткої, обґрунтованої причини, зазначеної в договорі.

Суд погодився з цим і 1 квітня виніс рішення, що підвищення цін Netflix порушувало ці правила. Що це означає для передплатників? Той, хто користується преміум-тарифом і платив з 2017 року, може отримати назад близько €500. Користувачі тарифу Standard можуть отримати близько €250.





Рішення римського суду може стати прецедентом у масштабах усієї Європи, якщо організації захисту прав споживачів в інших країнах також почнуть подавати аналогічні позови проти стримінгових сервісів. Поточне судове рішення демонструє, що підвищення цін за принципом “бери або йди” від стримінгового гіганта не завжди захищене законом; іноді воно просто приховане в незрозумілих умовах договору. Це явна перемога для споживачів.

Утім, Netflix раптово не змінює своїх підходів. Компанія оскаржує рішення, а не вибачається, і минулого року змінила свої умови, щоб дозволити майбутні підвищення цін. Це означає, що не варто очікувати від компанії завжди чесних дій.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Суд також зобов’язав Netflix знизити поточні ціни до рівня, що існував до підвищень, — наприклад, до €11,99 замість €19,99 за преміум-тариф і до €9,99 замість €13,99 за стандартний. Netflix має 90 днів, щоб повідомити мільйони нинішніх і колишніх італійських клієнтів електронною поштою, звичайною поштою, через свій вебсайт і національні газети. Якщо компанія не зробить цього, їй загрожує щоденний штраф у розмірі €700.

Movimento Consumatori заявила, що подасть колективний позов, якщо Netflix не виконає вимоги негайно. Втім, перш ніж перевіряти свій банківський рахунок, пам’ятайте, що це рішення стосується (поки що) лише Італії. Але прецедент є, хоча Netflix вже подав апеляцію і стверджує, що його умови завжди відповідали місцевому законодавству.

“Ми подамо апеляцію. У Netflix наші передплатники стоять на першому місці. Ми дуже серйозно ставимося до прав споживачів і вважаємо, що наші умови завжди відповідали італійському законодавству та практиці”, — йдеться в офіційній заяві компанії.

Компанія також оновила умови договору в квітні 2025 року, щоб краще пояснити майбутні зміни, тому підвищення цін після цієї дати, імовірно, є дозволеними. Наразі італійські передплатники можуть нарешті побачити позитивний результат. Для всіх інших останнє підвищення цін залишається в силі — якщо тільки місцева організація захисту прав споживачів не вживе аналогічних заходів.

Італійське рішення вписується в ширший загальноєвропейський тренд. Організації захисту прав споживачів у Німеччині та Іспанії вже оскаржили аналогічні положення контрактів Netflix у своїх країнах. Німецькі суди в Берліні та Кельні визнали, що зміни цін на основі загальних формул є нікчемними, оскільки не дозволяють користувачам зрозуміти реальні причини подорожчання. В Польщі органи захисту прав споживачів також звинувачують Netflix у незаконному підвищенні цін без належної згоди — там компанії загрожують штрафи до 10% річного обороту.

У майбутньому платформи зобов’язані отримувати пряму згоду користувачів перед будь-яким підвищенням цін — автоматичного застереження в договорі більше недостатньо. Справа вже сигналізує всій індустрії: епоха непрозорих тарифних маніпуляцій під прикриттям дрібного шрифту добігає кінця.

Джерело: Android Central