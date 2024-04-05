«ПриватБанк» проведе регламентні роботи в ніч на 6 квітня – операції з картками, банкомати та термінали не працюватимуть

«ПриватБанк» повідомив про проведення планових регламентних робіт з оновлення процесингового центру. Вони проходитимуть у ніч на 6 квітня та триватимуть з 00:05 і до 07:05 години ранку.

В зазначений час банк тимчасово призупинить проведення операцій з платіжними картками. Також в цей спостерігатиметься перерва у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Планові регламентні роботи процесингового центру проводитимуться з метою збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками. Зазвичай процесинговий центр «ПриватБанку» щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.

З урахуванням зазначених обмежень, «ПриватБанк» радить провести оплати картками заздалегідь чи відкласти на кілька годин – до ранку 6 квітня. Для оплати товарів та послуг офлайн рекомендується мати з собою готівкові кошти.

Джерело: PrivatBank_insider