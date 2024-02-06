Призовник любить PUBG: суд Південної Кореї відмовив у звільненні від строкової служби через неприязнь до насильства

Верховний суд Південної Кореї залишив у силі 18-місячне ув’язнення, винесене південнокорейцю, який відмовився проходити строкову військову службу після призову. Тривалість вироку визначена навмисно: саме 18 місяців мають відслужити корейські чоловіки. Чоловік відмовився на підставі того, що він «проти будь-якої війни та насильства». Але його покарання залишили в силі, принаймні частково, тому що він любив PUBG: Battlegrounds.

Вперше звинувачення було висунуто у листопаді 2018 року, коли чоловік заявив, що відмовляється від військової служби з міркувань сумління і не буде служити через особисту позицію проти насильства та війни. У Південній Кореї іноді роблять винятки для культурних ікон та елітних спортсменів, але загалом держава не толерує тих, хто хоче уникнути призову. Навіть великі зірки часто йдуть служити.

У такому контексті не дивно, чому суд не мав співчуття до відмови від військової служби з мотивів совісті. Але цікавою є логіка, яку він використовує у вироку:

«Відповідач зізнався, що йому подобалося грати у гру Battlegrounds, яка стосується вбивства персонажів зброєю у віртуальній реальності. Відеогра відрізняється від реальності. Але той факт, що підсудний, який каже, що відмовляється від військової служби через особисте протистояння насильству та війні, насолоджується такою грою, змушує суд сумніватися, чи є його відмова від військової служби щирою».

Були й інші причини, на які посилався суд: чоловік стверджував, що військові нехтують правами людини та віддають «безконтрольні несправедливі накази». Зазначається, що жодна з цих проблем не стосується військового вишколу, а конкретні обставини різняться залежно від того, де та у яку історичну добу служила особа.

Хоча суд і визнав, що ігри відрізняються від реальності, зв’язок між насильством в іграх та готовністю вчинити справжнє насильство може не здаватися настільки прямим.

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Джерело: PC Gamer