Pudge з Dota 2 — перший персонаж в історії MOBA, за якого зіграно понад 1 млрд матчів

Pudge з Dota 2 став першим персонажем в історії MOBA, за якого було зіграно понад мільярд матчів. За даними сайту Dotabuff, Pudge брав участь у 1 000 059 649 матчах Dota 2 з показником вибору 33,03%. Це суттєво випереджає другого за популярністю персонажа, Phantom Assassin, який має «лише» 704 021 392 зіграних матчів та коефіцієнт вибору 23,25%.

Натхненний босом Butcher з Diablo 1, Pudge існує стільки ж, скільки й Dota, і був найпопулярнішим персонажем Dota 2 ще у 2016 році. Pudge поєднує в собі активну здатність чіпляти та притягувати до себе інших гравців, і пасивні здатності, які дають йому здоров’я та посилюють шкоду від кожного вбитого ворога. Гравці знаходять геніальні способи використання його здібностей.

Спадщина Pudge також виходить за межі Dota 2, надихнувши багатьох подібних персонажів в інших багатокористувацьких іграх. До ‘них належать Roadhog з Overwatch, який поєднує зенітну гармату в стилі Unreal Tournament зі здібністю зачеплення Pudge, а також Blitzcrank з League of Legends.

Хоча Pudge є найпопулярнішим персонажем Dota 2, він не має найвищого загального рейтингу перемог. Володарем цього титулу є OmniKnight із коефіцієнтом виграшу 56,2% — показник виграшів Pudge 50,96%. Це може бути тому, що його популярність означає, що за нього грають менш досвідчені гравці. Також правда, що Pudge був одним зі слабших персонажів Dota 2 на початку гри.

За останній рік Dota 2 зазнала серйозних змін. У червні 2023 року Valve оголосила, що відходить від моделі бойових перепусток, посилаючись на те, що гравці більше не купують їх.

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Джерело: PC Gamer