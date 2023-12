Valve забанила гравців у Dota 2 у найкумедніший спосіб

Valve вийшла на стежку війни, заблокувавши акаунти у Dota 2 у так званій bloodbath (кривавій бані). Компанія надсилає подарунок-сюрприз на акаунти шахраїв Dota 2, навіть на ті, що належать професійним гравцям надзвичайно популярної MOBA.

Нічого не підозрюючи, одержувачі ігрового подарунка, який оманливо називають «сезонною винагородою», не розуміють, що він містить «високотоксичний» шматок вугілля, який призводить до постійного бану, передає IGN. Саме це сталося зі стримером Dota 2 Мейсоном Mason Венне, який з подивом побачив, що його акаунт забанили після того, як він відкрив подарунок від Valve у відеоролику.

This might be the funniest thing I've ever seen relating to Dota. Well played Valve. pic.twitter.com/v37jGXHQK1

— Richard Lewis (@RLewisReports) December 15, 2023