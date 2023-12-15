Valve забанила гравців у Dota 2 у найкумедніший спосіб

Valve вийшла на стежку війни, заблокувавши акаунти у Dota 2 у так званій bloodbath (кривавій бані). Компанія надсилає подарунок-сюрприз на акаунти шахраїв Dota 2, навіть на ті, що належать професійним гравцям надзвичайно популярної MOBA.

Нічого не підозрюючи, одержувачі ігрового подарунка, який оманливо називають «сезонною винагородою», не розуміють, що він містить «високотоксичний» шматок вугілля, який призводить до постійного бану, передає IGN. Саме це сталося зі стримером Dota 2 Мейсоном Mason Венне, який з подивом побачив, що його акаунт забанили після того, як він відкрив подарунок від Valve у відеоролику.

This might be the funniest thing I've ever seen relating to Dota. Well played Valve. pic.twitter.com/v37jGXHQK1 — Richard Lewis (@RLewisReports) December 15, 2023

У наступному пості на субредіті Dota 2 Мейсон зізнався і вибачився за те, що найняв «фермера», який накручував йому бали за поведінку в грі (Valve використовує систему балів за поведінку, намагаючись заохотити позитивну поведінку і спілкування в Dota 2, яка має репутацію токсичної гри).

Зараз Мейсон звернувся до Valve з проханням зняти з нього заборону. «Я повністю розумію, що вчинив неправильно, і знаю, що це важке прохання, але я прошу про поблажливість. За 13 років гри в Dota 2 я ніколи не робив нічого подібного, і коли я зрозумів, що це неправильно і що це неправильний шлях, я припинив. Я прошу дати мені другий шанс, тому що я ніколи більше не зроблю нічого подібного, і ніколи не робив у минулому. Мені немає виправдань, це було щось, що народилося з розчарування, але ми всі іноді розчаровуємося і розчаровуємося в нашій ситуації, але це не означає, що ми повинні порушувати правила».

Невідомо, чи скасує Valve заборону, але ясно, що компанія займає жорстку позицію щодо гравців Dota 2, які порушують правила. У своєму блозі, пояснюючи свою позицію, Valve повідомила, що має «погані новини» для гравців Dota 2, які потрапили до її «неслухняного списку… тому що цей рік буде кривавою бійнею».