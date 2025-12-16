Новини IT-бізнес 16.12.2025 comment views icon

Пилососи непотрібні: збанкрутував iRobot, виробник Roomba

Вадим Карпусь

16.12.2025
Після 35 років роботи американська компанія iRobot, відома насамперед серією роботів-пилососів Roomba, подала заяву про банкрутство. У межах судової процедури за Главою 11 компанію придбає Shenzhen Picea Robotics Co., Ltd. — китайський виробник, який стоїть за розробкою останніх моделей пилососів і роботів для вологого прибирання iRobot.

Фінансові проблеми iRobot тривали кілька місяців. Компанія поступово втрачала ліквідність і врешті дійшла до формального банкрутства. Тепер її активи під контролем суду переходять до Picea. Завершити угоду планують до лютого 2026 року.

Picea добре знайома з ринком побутової робототехніки. Це ODM-виробник, який розробляє та випускає роботи-пилососи й мийні роботи для десятків брендів. Серед відомих продуктів — Roomba Max 705 Combo та Dyson Spot+Scrub. Фактично Picea вже відігравала ключову роль у створенні новітніх моделей iRobot, тож угода лише юридично закріплює наявну співпрацю.

Нагадаємо, спочатку компанію iRobot хотіла купити Amazon за $1,7 млрд. Однак через розслідування антимонопольного регулятора ЄС угода зірвалася, а виробник робопилососів був змушений скоротити 31% робочої сили.

У iRobot наголошують, зо для користувачів змін не буде. Доступ до застосунку iRobot збережеться, а роботи Roomba та Braava Jet працюватимуть без обмежень. Після завершення процедури придбання iRobot стане повністю дочірньою компанією Picea, а її акції знімуть з біржових торгів.

Для акціонерів новини значно гірші. У разі затвердження плану судом вони втратять усі вкладені кошти. Компанія поки не повідомляє, як угода вплине на співробітників і керівництво iRobot.

Для Picea це придбання відкриває важливу можливість. Компанія зможе продавати власні ODM-продукти без посередників, під добре впізнаваним глобальним брендом iRobot, і суттєво підвищити маржинальність. Водночас малоймовірно, що iRobot у майбутньому розроблятиме принципово нові пристрої, не пов’язані напряму з продуктовим портфелем Picea.

Отже, процедура банкрутства iRobot ставить крапку в історії незалежного піонера домашньої робототехніки, але не означає кінець бренду. Для ринку це ще один сигнал, що виробництво й контроль над “залізом” дедалі більше зміщуються в бік азійських ODM-компаній.

IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Робот-пилосос Roomba j7 від iRobot сфотографував жінку в туалеті для навчання штучного інтелекту. Згодом знімки “втекли” у Facebook

Джерело: notebookcheck

