Amazon відмовилася від покупки iRobot за $1,4 млрд через антимонопольного регулятора ЄС

Amazon відмовилася від запланованого придбання за $1,4 млрд виробника роботів-пилососів iRobot через «конфлікт» з антимонопольними регуляторами Європейського Союзу, які погрожували заблокувати угоду.

Розірвання угоди є ознакою сильного тиску, з яким стикається Amazon, щоб довести, що її дії не шкодять конкуренції, оскільки зростає її вплив у роздрібній торгівлі, хмарних обчисленнях і розвагах. Розрив угоди також позбавляє Amazon необхідності компенсувати збитки компанії iRobot, що базується в Бедфорді, штат Массачусетс, яка останніми роками зазнала значних втрат, передає Bloomberg.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, який здійснює нагляд за антимонопольним законодавством, як правило, надає перевагу засобам, які виправляють будь-які ризики для чесної конкуренції, а не повністю забороняє злиття. Але компанії часто замикають процес, вирішуючи відмовитися від угод, на які, схоже, буде накладено вето.

Рішення Amazon, що передбачає виплату iRobot компенсації у розмірі 94 млн доларів, є наслідком аналогічного рішення, прийнятого нещодавно керівництвом Adobe, яке відмовилося від запланованого придбання стартапу Figma за 20 млрд доларів після того, як зіткнулося з антимонопольними регуляторами в ЄС та Великобританії.

Amazon вирішила не пропонувати засобів захисту від проблем, на які вказали регулятори. Раніше комісія попереджала, що Amazon може піддатися спокусі знизити рейтинг інших роботів-пилососів на своїй платформі й просувати свої власні продукти з такими ярликами, як «Вибір Amazon» або «Працює з Alexa».