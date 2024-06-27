Python i C++ — в топі за кількістю пропозицій на IT-ринку

Найбільше пропозицій на ринку IT зараз у Python i C++ розробників. Йдеться про фахівців з 7+ роками досвіду.

Про це стало відомо зі статистики анонімного сервісу з пошуку роботи Djinni.

Серед категорій розробників з 7+ роками досвіду найактивніше відгукуються Fullstack і React.js.

За кількістю пропозицій, які отримують кандидати, після Python i C++ йдуть фахівці з Node.js, Golang, React.js, PHP, Fullstack та Ruby.

Найменший ж розрив між відгуками та пропозиціями спостерігається серед кандидатів з досвідом роботи від 1 до 3 та від 3 до 5 років.

Вибірка — кандидати, які активували або підняли свій профіль в пошуку за останні 14 днів і повідомлення їм. В категоріях — лише ті, де є хоча б 10 кандидатів.

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Ознайомитися з ситуацією в своїй категорії можна за посиланням:

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Зазначимо, в першому кварталі 2024 року ринок праці порадував шукачів рекордними наймами, зниженням конкуренції і збільшенням кількості вакансій.

Станом на початок квітня, кількість вакансій онлайн на Djinni складала майже 7600. Це найбільша цифра з липня. Навіть у листопаді, до сезонного спаду в грудні, було менше 7 тисяч.