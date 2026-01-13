Новини Пристрої 13.01.2026 comment views icon

Радіус дії до 1 км та підтримка 1000 пристроїв: представлено Wi-Fi роутер HaLowLink 2

Wi-Fi роутер HaLowLink 2

Анонсовано Wi-Fi роутер із радіусом дії до 1 км і підтримкою до 1000 пристроїв під назвою HaLowLink 2. Ця модель орієнтована на масове підключення (IoT) та великі території, де звичайний Wi-Fi просто не дістає.

GL.iNet разом із Morse Micro презентували Wi-Fi роутер нового покоління, що працює у діапазоні нижче 1 ГГц. Така частота забезпечує значно більший радіус покриття, стабільніший сигнал і кращу проникність крізь стіни та інші перешкоди, ніж традиційні 2,4 чи 5 ГГц. За даними компанії, один пристрій здатен охопити до 1 км або до 1 км без потреби у додаткових розширювачах. Він підтримує одночасне підключення до 1000 IoT‑пристроїв.

HaLowLink 2 одразу сумісний із пристроями стандарту Wi‑Fi HaLow. Якщо ж потрібно підключити звичайні гаджети, другий роутер можна використати як розширювач: він створює точку доступу на 2,4 ГГц. У такій конфігурації один пристрій приймає сигнал через HaLow, а другий вже роздає його у форматі стандартного Wi‑Fi, а також через Ethernet чи USB.

Всередині роутера двоядерний MediaTek MT7621, 256 МБ оперативної пам’яті, один LAN-порт, один WAN-порт і USB-C. Є одна зовнішня антена HaLow та дві внутрішні антени 2,4 ГГц. Корпус компактний і мінімалістичний.

З боку Morse Micro це платформа наступного покоління на базі чіпа MM8108 із підтримкою стандарту IEEE 802.11ah. Вона забезпечує швидкість до 43 Мбіт/с, модуляцію 256QAM і передавання на великі відстані з низьким енергоспоживанням. Програмна частина побудована на OpenWrt 23.05: є вебінтерфейс, доступ через SSH та CLI, інструменти для налаштування й бездротові оновлення.

У Morse Micro прямо кажуть, що новий Wi-Fi роутер розрахований на “розумні” міста, промислові об’єкти, сільське господарство, логістику та великі кампуси. За словами CEO компанії Майкла Де Ніла, “цей продукт усуває розрив між простотою Wi-Fi та покриттям, яке традиційно асоціюється з власними бездротовими технологіями”.

Глобальний реліз HaLowLink 2 охоплює США, Європу, Японію, Австралію та інші регіони.  Модель стала наступником першого гаджету й вже доступна для придбання на сайті GL.iNet. Один Wi-Fi роутер коштує $130, а комплект із двох майже вдвічі більше — $234. Пристрій продається як прямий імпорт із Китаю, тому митні збори не враховані у ціні.

Джерело: NotebookCheck

