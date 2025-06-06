Asus представила ROG Strix GS-BE18000 — роутер Wi-Fi 7 з пропускною здатністю до 18000 Мбіт/с

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Геймери потребують не лише потужних ігрових систем, а також продуктивного мережевого обладнання. Саме для таких вибагливих користувачів Asus створила новий роутер ROG Strix GS-BE18000. Це техніка для тих, хто знає, чим завантажити пропускну здатність у 18 тис. Мбіт/с й має передовий ігровий ПК або ноутбук.

Новий Asus ROG Strix GS-BE18000 підтримує нову специфікацію Wi-Fi 7 і працює одразу у трьох діапазонах: 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц. Усі разом вони видають до 18000 Мбіт/с пропускної здатності. Звісно, це теоретичний максимум у сукупності, але цифра вражає. У реальних умовах усе трохи скромніше:

2,4 ГГц — до 688 Мбіт/с

5 ГГц — до 5764 Мбіт/с

6 ГГц — до 11 529 Мбіт/с

Зрозуміло, що далеко не всі смартфони й планшети вже підтримують Wi-Fi 7 і діапазон 6 ГГц, але комп’ютери й ноутбуки можна оновити за допомогою окремої карти Wi-Fi 7 (ціна на Amazon стартує від $49).

Роутер ROG Strix GS-BE18000 має 8 внутрішніх антен – вони не стирчать, як мацаки восьминога чи лапи павука. Як для Asus, дизайн доволі стриманий. Новинка пропонує порти на всі випадки життя: 1 порт WAN (для модема), 7 Ethernet-портів (усі 2,5 Гбіт/с), 1 USB 3.2 Gen 1.

Як і личить роутеру з логотипом ROG, він уміє розставляти пріоритети — наприклад, виділяти трафік для ігор, щоб нічого не гальмувало у розпал битви. Також можна створювати окремі SSID, наприклад, для LAN-вечірок. До того ж, маршрутизатор підтримує створення mesh-мереж — як через Wi-Fi, так і через дротове з’єднання. Тобто можна безшовно покрити великий будинок або квартиру, не влаштовуючи танців із бубном біля кожного повторювача.

А тепер погана новина. Цей швидкісний роутер поки не продається. Ціна Asus ROG Strix GS-BE18000 також поки що не розголошується. Враховуючи характеристики та можливості, вона буде чималою.

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Джерело: notebookcheck

Розділ Технології виходить за підтримки

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