Toyota будує перше місто для роботів на горі Фудзі

Мультфільм «Роботи» 2005 року / Blue Sky Studios, 20th Century Fox, Disney+

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Toyota Motor Corporation реалізує один зі своїх амбітних технологічних проєктів з будівництва першого у світі міста для роботів Woven City біля підніжжя гори Фудзі.

Проєктування тривало близько 10 років. Будівництво зайняло ще близько 5 років. Ділянка площею 175 акрів є територією колишнього підприємства Хігасі-Фудзі у префектурі Сідзуока, що за 140 км від Токіо.

Проект Woven City, був анонсований на виставці CES 2020 і запланований до запуску восени 2025 року. Він знаменує важливу віху в трансформації Toyota з виробника автомобілів в технологічну компанію.

У Toyota заявляють, що Woven City стане першим у світі містом для роботів. Спочатку на території цього міста проживатимуть 100 людей з числа інженерів та співробітників компанії з сім’ями. Очікується, що протягом найближчого часу цифра мешканців Woven City зросте до 360 осіб. У довгостроковій перспективі, збільшити кількість населення міста до 2 тис. осіб.

Жителями Woven City переважно мають стати винахідники, що проєктують та тестують нові технології, та персонал, що обслуговує роботизовані автономні системи. Концепція робоміста базується на автономній платформі електромобілей Toyota e-Palette. Ці електричні транспортні засоби складатимуть ключовий тип транспорту у Woven City. Транспортну систему підтримуватиме підземна мережа логістики для автономної доставки товарів.

Дороги у місті будуть поділені на 3 категорії: для пішоходів, для більш повільних транспортних засобів (скутери, велосипеди), для автоматизованих транспортних засобів. Мета в тому, щоб протестувати автономні системи в контрольованому, але повністю функціональному міському середовищі.

«Ми будуємо місто, де все – люди, будівлі, транспортні засоби – пов’язане за допомогою датчиків та ШІ. Це унікальна можливість створити живу цифрову операційну систему для міського життя», — пояснює голова ради директорів Toyota Акіо Тойода.

Енергія надходитиме через мережу водневих паливних елементів, доповнену сонячними панелями, системами рециркуляції води та передовими екологічними технологіями управління відходами. Розумні будинки включатимуть автономну роботизовану техніку, штучний інтелект для моніторингу стану здоров’я, керування енергоресурсами та оптимізації щоденних потреб.

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Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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