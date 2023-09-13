Концентрована атака крилатих ракет по бухті Севастополя пошкодила або й вивела з ладу два морські воєнні транспортні засоби окупантів.

13 вересня, о 3 ночі крилаті ракети вдарили по судноремонтному заводу. В результаті почалася пожежа, передає Defence Express. Її визнали навіть офіційні органи РФ та присвоїли максимальний ранг небезпеки. Також вони повідомили, що два неназвані кораблі отримали ушкодження.

Згідно з інформацією росЗМІ, у результаті атаки було пошкоджено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону». Так вони виглядали до ураження.

Міноборони рф повідомило, що Україна застосувала 10 крилатих ракет, сім із яких було збито, втім, на кадрах роботу ППО не помітно. Відео показав ТГ-канал Оперативний ЗСУ.

Попередні супутникові знімки підтверджують, що обидва судна знаходилися в сухому доці. Це також означає пошкодження самого дока, який має важливе значення для ремонту пошкоджених українськими силами кораблів.

«Ростов-на-Дону» — це новий підводний човен, введений в експлуатацію у 2014 році. Він може нести ракети «Калібр», якими завдаються терористичні удари по енергосистемі та будинкам, вбиваючи українців. Всього в Чорноморському флоті 6 таких човнів (проєкт 636.3 «Варшавянка»), але на момент російського вторгнення 24 лютого 2022 року один із них перебував у Середземному морі й офіційно не може пройти через протоки Дарданелли та Босфор для потрапляння в Чорне море.

Великий десантний корабель «Мінськ» спустили на воду в 1983 році. Тут зворотна ситуація — його перевели в Чорне море до лютого 22-го, сконцентрувавши 11 кораблів такого типу в регіоні. Тепер три з них вдалося вивести з ладу: «Саратов», «Олєнєгорский горняк» та «Ростов-на-Дону».