Рассел Кроу зіграв головного героя, Максимуса Децимуса Мерідіуса, у стрічці «Гладіатор» Рідлі Скотта 2000 року. Він отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль та всесвітню популярність. У «Гладіаторі 2» вся можлива слава дістанеться Полу Мескалю у ролі Луція, онука імператора Марка Аврелія та племінника Коммода (Хоакін Фенікс).

«Мені трохи незручно від того факту, що вони роблять ще один, розумієте? Тому що, звісно, ​​я мертвий і не можу впливати на те, що буде зроблено. Кілька речей, які я чув, я кажу: «Ні, ні, ні». Це не в моральній подорожі цього персонажа». Але знаєте, я нічого не можу сказати. Це не моє місце. Я у шести футах під землею», — каже Кроу в інтерв’ю Кайлу Мередіту.

60-річний актор, який після «Гладіатора» знявся в «Володарі морів», «Робін Гуді» та «Знедолених» Скотта, додав, що друга частина змусила його озирнутися на свою кар’єру.

«Я згадую свій вік, коли я знімався у цьому фільмі, і все, що відбулося після нього, і двері, які цей конкретний фільм відкрив для мене. Тож точно є відтінок, це просто чесно, відтінок меланхолії, відтінок ревнощів».

Зараз у Рассела Кроу триває постпродакшн чотирьох фільмів: горору «Екзорцизм», фільму Marvel «Мисливець Крейвен» з Аароном Тейлор-Джонсоном у головній ролі, байопіка про художника Марка Ротко «Ротко» та історичної драми «Нюрнберг».

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Джерело: Variety