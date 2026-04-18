"Сузір'я великого пса" ("Собачі зірки"): вийшов трейлер постапокаліптичної драми Рідлі Скотта

На YouTube вийшов перший офіційний трейлер постапокаліптичного фільму “Сузір’я великого пса” / The Dog Stars. Раніше ця картина фігурувала під назвою “Собачі зірки”.





“Сузір’я великого пса” — це нова робота легендарного режисера Рідлі Скотта (“Гладіатор”, “Марсіянин”). Стрічка обіцяє поєднати напружений трилер, наукову фантастику та емоційну історію про виживання і сенс життя.

Фільм заснований на однойменному романі Пітер Хеллер 2012 року. Сценарій адаптували Марк Л. Сміт та Крістофер Вілкінсон. І вже з трейлера видно: це не просто історія про кінець світу, а радше роздуми про те, як людина тримається за життя, навіть коли навколо — самі руїни.

Події фільму “Сузір’я великого пса” розгортаються після глобальної пандемії, яка знищила більшість людства. Головний герой — Хіґ, пілот невеликого літака Cessna, якого він називає “звіром”. У цьому спустошеному світі його єдиною справжньою підтримкою стає пес Джаспер. І, схоже, це той випадок, коли собака виглядає надійнішим за більшість людей.





Виживання тут — не романтика. Світ заполонили мародери, відомі як Женці. Хіґ уникає покинутих будинків, бо знає, що небезпека може чатувати за кожними дверима. Його напарник — мовчазний і жорсткий Бенглі. Він спеціаліст зі зброї та людина, яка більше довіряє патронам, ніж словам.

Їхні стосунки напружені. Бенглі не розуміє, навіщо Хіґ ризикує життям, здійснюючи польоти над небезпечними територіями. Але саме один із таких вильотів змінює все. Хіґ знаходить Сіму — жінку, яка вижила у віддаленому притулку. Вона — медик і, можливо, шанс на щось більше, ніж просто виживання.

Головні ролі у фільмі “Сузір’я великого пса” виконали актори Джейкоб Елорді (“Буремний перевал“, “Солтберн”), Марґарет Кволлі (“Субстанція“, “Одного разу в… Голлівуді”), Джош Бролін (“Дедпул і Росомаха“, “Дюна: Частина друга“), Ґай Пірс (“Бруталіст”, “Залізна людина 3”), Бенедикт Вонґ (“Зброя”) та інші.

Сам Рідлі Скотт підкреслює, що головна тема фільму — це пошук сенсу життя. І, судячи з трейлера, відповідь не буде простою.

Українська прем’єра фільму “Сузір’я великого пса” запланована на 27 серпня 2026 року.