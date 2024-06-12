«Гладіатор 2»: перші кадри виконавця головної ролі Пола Мескаля зі знімального майданчика

Видання Daily Mail отримало перші фото виконавця головної ролі у фільмі «Гладіатор 2» Пола Мескаля на знімальному майданчику. Пол гратиме Луція, дорослого племінника імператора Коммода та сина його сестри Луцилли, зображеного дитиною в оскароносному «Гладіаторі» 2000 року з Расселом Кроу. Оригінальна історична епопея зібрала у п’ять разів більше, ніж був її бюджет, і допомогла у кар’єрі Рассела Кроу та Хоакіна Фенікса. Новий Фільм також зніматиме Рідлі Скотт.

28-річний ірландський актор, здається, був у гарному настрої, прогулюючись знімальним майданчиком у броні. Його образ дуже схожий на той, який втілив Рассел Кроу чверть століття тому. Грим додає синців та подряпин, які мають вигляд наслідків бою.

Хоча знімання «Гладіатора 2» початково відбувалися у Марокко, ці перезнімання проходили в Хоуві, у Східному Сассексі, Англія. Територію було розчищено для бойових сцен, на ній видно багато акторів на конях та з озброєнням.

Луція раніше грав тоді ще молодий актор Спенсер Тріт Кларк. Хлопчик обожнював головного героя, Максимуса, за його бойові успіхи. Дія сиквела розгортатиметься після смерті Максимуса. Люцій довгий час думав, що його мати померла.

Дензел Вашингтон грає неназваного персонажа, колишнього раба, який перетворився на багатого торговця зброєю, який ненавидить імператорів. У фільмі також бере участь Джозеф Квінн у ролі імператора Каракалли, Фред Гехінгер в ролі імператора Гети та Педро Паскаль у невідомій ролі. Зірки оригінального «Гладіатора» Конні Нільсен (Луцилла) і Дерек Джекобі (сенатор Гракх) також планують повернутися.

Попри те, що розмови про сиквел велися з 2001 року, вони так і не були повністю реалізовані до 2018 року, коли Paramount дала проєкту зелене світло. Довгоочікуване продовження знімалося в Марокко та сусідній пустелі Сахара.

Онлайн-курс "Ілюстрація Basis" від Skvot. Від софтів та основ ілюстрування — до перших клієнтів.Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та Procreate.Дізнайтесь, як розвивати особистий бренд, знаходити клієнтів та гідно оцінювати свої роботи. Про курс

Знімання почалися не дуже вдало — спецефекти спричинили вибух. Джерело на знімальному майданчику поділилося своїми сподіваннями, що поранені члени знімальної групи повністю одужають.

Оригінальний «Гладіатор» заробив $465 млн за бюджету в $103 млн та отримав п’ять премій «Оскар», у тому числі як найкращий фільм. Його події розгорталися у 180 році нашої ери.

Очікується, що «Гладіатор 2» дебютує в кінотеатрах 22 листопада 2024 року.