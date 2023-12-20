Raytheon створить високопотужні оборонні мікрохвильові системи для армії США – вони призначені для ураження повітряних цілей

Компанія Raytheon, підрозділ RTX, спроєктує, виготовить та протестує дві потужні мікрохвильові антенні системи, які використовуватимуть спрямовану енергію для ураження повітряних загроз зі швидкістю світла. Системи спроєктовані так, щоб бути міцними та транспортабельними для використання на передовій.

У рамках трирічного контракту на суму $31,3 млн Raytheon передасть прототипи систем ВМС та ВПС США. Це відбудеться в рамках програми Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND).

«Некінетичні системи захисту є ключовою частиною стратегії національної оборони Америки», – сказав Колін Вілан, президент відділу передових технологій компанії Raytheon. «Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon є економічними і надійними рішеннями, які працюють зі швидкістю світла, дозволяючи нашим винищувачам захищатися від більш швидких і маневрених загроз».

Очікується, що прототипи мікрохвильових антенних систем Raytheon будуть доставлені ВМС та ВПС США у 2024 та 2026 фінансових роках.

Джерело: RTX

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