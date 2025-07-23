Razer випустила мишу Cobra HyperSpeed з 26 000 DPI

Razer Cobra HyperSpeed / Razer

Rаzer розширює асортимент маніпуляторів і на цей раз справа дійшла до ігрових мишей серії Cobra, перші моделі якої (Cobra та Cobra Pro) з’явились на ринку у 2023 році.

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Нова модель, Cobra HyperSpeed, важить 62 г, що на 15 г менше ніж у флагманської моделі лінійки — Cobra Pro. Але і сенсор має дещо простіший — Razer Focus X 26K (26 000 DPI) проти Focus Pro 30K (30 000 DPI).

Маніпулятор має 9 програмованих кнопок. Перемикачі оптичні, 4-го покоління з ресурсом у 100 млн натискань. Коліщатко прокрутки теж оптичне і має у 3,3 рази більший ресурс ніж у попереднього покоління, за словами виробника. У миші чотиризонна підсвітка — Razer Chroma RGB із майже 17 млн кольорів та синхронізацією із більш ніж 300 ігор.

З програмних технологій доступна AI Prompt Master, через яку можна створювати розумні ШІ-макроси. При цьому вбудована пам’ять дозволяє зберігати 5 користувацьких профілів.

Миша підтримує бездротовий зв’язок Razer HyperSpeed Wireless (на частоті 2,4 ГГц) та Bluetooth. Проте за необхідності, підключення до ПК може здійснюватись і за допомогою кабелю USB Type-C. Час автономної роботи маніпулятора може сягати до 110 годин у бездротовому HyperSpeed режимі та до 170 годин через Bluetooth.

Заряджати пристрій можна від килимка (HyperFlux V2), або ж докстанції (Mouse Dock Pro та Wireless Charging Puck). Як і у Cobra Pro в моделі HyperSpeed є підтримка технології збільшення частоти опитування HyperPolling (до 8000 Гц). Ціна на новинку вже відома і складає маркетингові $99,99 на офіційному сайті Razer.

Джерело: Techpowerup, Notebookcheck