Речник ВПС Юрій Ігнат попередив про кримінальну відповідальність адміністраторів Telegram-каналів, які публікують дані про «прильоти»

«Найближчим часом буде вжито серйозних заходів, можливо, будуть відкриті кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу дають інформацію про рух БПЛА та ракет» – про це в ефірі національного телемарафону заявив Юрій Ігнат. Він уточнив, що йдеться не про офіційні канали (місцевих адміністрацій тощо).

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ нагадав про те, що заборонено публікувати скриншоти та повідомляти в реальному часі про рух повітряних об’єктів (заборона стосується також переміщень будь-якої іншої військової техніки).

«Хочу попередити адміністраторів цих Telegram-каналів, що це серйозний злочин проти України, інформування ворога. Будуть вжиті певні заходи, матеріали передані до відповідних органів», — додав Ігнат.

Спікер Повітряних сил розповів, що низка Telegram-каналів використовують знімки екрана із системи із системи «Віраж-планшет», із зазначенням місця та часу знаходження військових дронів. Питання, звідки вони отримують подібну інформацію, також потребує розслідування.

Раніше повідомлялося про законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення фото, відео та інших даних про результати російських обстрілів на території України.