Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU

Профільне видання DOU.UA підбило підсумки голосування за найкращих роботодавців України в IT-галузі 2022 року. В опитуванні взяли участь майже 20 тис. фахівців, які оцінили 842 компанії, де вони працюють. Оцінки ставили за п’ятьма блоками питань: компенсація, умови праці, проєкт, кар’єра та лояльність.

Перше місце в категорії «Понад 1500 співробітників» посіла львівська сервісна компанія Intellias. Вона вже була лідером цього рейтингу у 2021 та 2017 роках. Далі йдуть з мінімальним відривом Sigma Software і Genesis.

В категорії «800–1500 спеціалістів» лідером виявилась сервісна компанія ALLSTARSIT, а за нею йдуть лідери 2021-го — SQUAD та Plarium.

Перше місце в категорії «200–800 спеціалістів» належить запорізькій аутсорсинговій компанії Computools. За нею йдуть дві продуктові компанії — TRIONIKA та Creatio (раніше відома як Terrasoft). Остання у 2020 і 2021 роках посідала перші місця у своїй категорії.

В категорії «81–200 спеціалістів» трійка лідерів виглядає наступним чином: Solidgate, Empat, Lionwood.software. Загалом у всієї першої пʼятірки понад 99 балів.

Офіси компаній-переможців рейтингу розташовані у 16 містах України.