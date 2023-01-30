Зарплати українських PM, HR, DevOps, Data Scientists та інших ІТ-спеціалістів взимку 2023 року [Аналітика DOU]

Профільний ресурс DOU.UA опублікував третє дослідження зимового циклу про зарплати українських ІТ-спеціалістів. Попередні два звіти стосувалися рівня заробітних плат IT-розробників та тестувальників в Україні. Автори зібрали та проаналізували анкети 4179 анкет РМ, HR, DevOps, аналітиків, Data Scientists, дизайнерів та інших технічних і нетехнічних спеціалістів. Ми вибрали головні цифри та тези цього дослідження.

Портрет учасників опитування

ІТ-фахівці поступово повертаються до Києва та області: влітку тут мешкали 33% фахівців, нині — 43%. До інших мільйонників теж повертаються айтівці. У Дніпрі та області зараз живуть 7% проти 6% влітку, в Одесі та області — 4% проти 3% влітку, у Харкові — 3% проти 2% влітку. Переважно повертаються ті, хто через війну шукав прихисток у західних регіонах. Пів року тому у Львові та області перебував 21% фахівців, сьогодні — 19%. Частка айтівців в Івано-Франківській області зменшилась з 5% до 4%.

Як і серед тестувальників, з-поміж інших ІТ-фахівців зменшилась кількість досвідчених: влітку 2022 року 43% з них мали рівень Senior+, а зараз — 39%. Зокрема, серед фахівців з продажів і з безпеки Senior+ стало на 13% менше.

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Водночас частка новачків майже не змінилася: якщо рік тому було 10% фахівців з досвідом до року, то нині їх 9%. Найчастіше у 2022 році починали кар’єру в ІТ спеціалісти з продажів (30% з них мають досвід до року), HTML-кодери (25%), Customer Success (23%) і Game Developers (18%).

Найпоширенішими спеціалізаціями українського ІТ після розробників і тестувальників залишаються фахівці з менеджменту проєктів (вони становлять 6% від всіх опитаних), HR/рекрутери, дизайнери та аналітики (по 4%), DevOps/SRE (3%).

Середні зарплати: динаміка

Зарплати Product Manager повернулися на рівень грудня минулого року ($3500, +$700). І дещо зросла середня зарплата Project Manager ($2100, +$100).

Після значного падіння влітку 2022 року дещо вирівнялися зарплати Data Scientists ($2500, +$200). На стільки ж зросла оплата праці дизайнерів ($1700, +$200).

Зарплати у бізнес-аналітиків та дата-аналітиків зменшилися на $100.

Середні зарплати: за посадами

У другому півріччі значно змінились середні зарплати. Найвищі зарплати — у керівників C-level: СТО ($6650, +$1650 за пів року), Director of Engineering ($6500, +$375 за пів року), що відповідає рівню зарплат System Architects ($6500). Дещо нижчі зарплати в СЕО: $4500 (-$500). Ці фахівці частіше працюють у невеликих компаніях, тому їхні медіанні зарплати нижчі за зарплати СТО та Director of Engineering.

Традиційно високі зарплати в керівників великих проєктів: Program Manager ($5000, +$500 за пів року), Delivery Manager ($4500, без змін). Медіанна зарплата Product Manager повернулася до торішнього значення ($3500, +$700), у Product Owner — зменшилася на $500, до $3000.

Середня зарплата фахівців з SRE повернулася до торішнього рівня ($4122, -$578 за пів року), проте лишається однією з найвищих серед усіх спеціалізацій.

Зростають зарплати спеціалістів з Data Science та Machine Learning. Медіанна зарплата Data / Big Data Engineer збільшувалася весь 2022 рік (зараз $3650, +$850 за пів року). Зарплати в Machine Learning теж зростали як у першому, так і в другому півріччі 2022 року ($2900, +$100 за пів року). У Data Science вони дещо збільшилися після падіння в першому півріччі ($2500, +$200).

Зарплати фахівців з аналізу даних, навпаки, трохи зменшилися у другому півріччі: Business Analyst ($2250, -$100), Data Analyst ($1500, -$100). Також суттєво зменшилися вони в спеціалістів з продажів ($1000, -$300).

Джерело: dou