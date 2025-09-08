Рекорд Гіннеса: квадрокоптер SiFly Q12 літав понад три години та може зависати на дві

Стартап SiFly із Кремнієвої долини офіційно отримав визнання Книги рекордів Гіннеса після того, як його дрон Q12 протримався в повітрі понад три години — майже на годину довше за попередній рекорд. Історичний політ відбувся 26 липня на Amaral Ranches у долині Салінас, Каліфорнія. За польотом спостерігали вісім офіційних спостерігачів, серед яких — відзначений інженер Apple Пол Бейкер і аерокосмічний інженер NASA Ames Research Кріс Сілва.

Q12 — це флагманський дрон SiFly вертикального зльоту та посадки, розроблений для поєднання тривалого зависання з дальнім польотом. Це робить його придатним для завдань, які потребують постійної присутності в повітрі. За словами SiFly, цей рекорд доводить, що дрони нарешті можуть конкурувати з гелікоптерами в завданнях, де критично важлива витривалість: програми “дрон як перший реагувальник”, широкомасштабне картографування та інспекція інфраструктури.

“Цей рекорд виходить далеко за рамки витривалості; він сигналізує про фундаментальний зсув у можливостях дронів,” — пояснює засновник і генеральний директор SiFly Браян Хінман. “Маючи продуктивність на рівні гелікоптера та економіку дрона, Q12 створює цілком нові ринки та змінює очікування індустрії.”

Можливості Q12 виглядають досить багатообіцяючими:

до 2 годин безперервного зависання;

понад 3 години польоту по маршруту;

вантажопідйомність 10 фунтів (близько 4,5 кг);

дальність польоту 90 миль (понад 145 км);

повністю модульна архітектура з електроживленням.

Такі характеристики роблять SiFly серйозним гравцем із потенціалом змінити індустрію промислових дронів, обсяг якої до 2030 року прогнозують у $35 млрд. Сьогодні ця сфера обмежена коротким часом польоту та невеликим корисним навантаженням. Q12 може виконувати навіть ті завдання, які традиційно доручали легким гелікоптерам, пропонуючи дешевшу й екологічнішу альтернативу.

Лише за 90 днів після виходу з режиму секретності SiFly отримала попередні замовлення та листи про наміри на сотні одиниць Q12. Перші поставки очікують на початку 2026 року. Компанія повідомляє про значний інтерес з боку служб громадської безпеки, інспекторів інфраструктури, картографічних компаній і навіть аграріїв.

Додатковий імпульс дає і пропозиція FAA щодо правил Part 108, які мають відкрити шлях для більшої кількості місій за межами прямої видимості. Таким чином, рекордний політ SiFly став не лише новим стандартом витривалості дронів, а й показав можливість епохи, де такі апарати стануть ключовим інструментом для масштабних та довготривалих операцій.

Джерело: dronedj