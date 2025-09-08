banner
Рекорд Гіннеса: квадрокоптер SiFly Q12 літав понад три години та може зависати на дві

Вадим Карпусь

Стартап SiFly із Кремнієвої долини офіційно отримав визнання Книги рекордів Гіннеса після того, як його дрон Q12 протримався в повітрі понад три години — майже на годину довше за попередній рекорд. Історичний політ відбувся 26 липня на Amaral Ranches у долині Салінас, Каліфорнія. За польотом спостерігали вісім офіційних спостерігачів, серед яких — відзначений інженер Apple Пол Бейкер і аерокосмічний інженер NASA Ames Research Кріс Сілва.

Q12 — це флагманський дрон SiFly вертикального зльоту та посадки, розроблений для поєднання тривалого зависання з дальнім польотом. Це робить його придатним для завдань, які потребують постійної присутності в повітрі. За словами SiFly, цей рекорд доводить, що дрони нарешті можуть конкурувати з гелікоптерами в завданнях, де критично важлива витривалість: програми “дрон як перший реагувальник”, широкомасштабне картографування та інспекція інфраструктури.

“Цей рекорд виходить далеко за рамки витривалості; він сигналізує про фундаментальний зсув у можливостях дронів,” — пояснює засновник і генеральний директор SiFly Браян Хінман. “Маючи продуктивність на рівні гелікоптера та економіку дрона, Q12 створює цілком нові ринки та змінює очікування індустрії.”

Можливості Q12 виглядають досить багатообіцяючими:

  • до 2 годин безперервного зависання;
  • понад 3 години польоту по маршруту;
  • вантажопідйомність 10 фунтів (близько 4,5 кг);
  • дальність польоту 90 миль (понад 145 км);
  • повністю модульна архітектура з електроживленням.

Такі характеристики роблять SiFly серйозним гравцем із потенціалом змінити індустрію промислових дронів, обсяг якої до 2030 року прогнозують у $35 млрд. Сьогодні ця сфера обмежена коротким часом польоту та невеликим корисним навантаженням. Q12 може виконувати навіть ті завдання, які традиційно доручали легким гелікоптерам, пропонуючи дешевшу й екологічнішу альтернативу.

Лише за 90 днів після виходу з режиму секретності SiFly отримала попередні замовлення та листи про наміри на сотні одиниць Q12. Перші поставки очікують на початку 2026 року. Компанія повідомляє про значний інтерес з боку служб громадської безпеки, інспекторів інфраструктури, картографічних компаній і навіть аграріїв.

Додатковий імпульс дає і пропозиція FAA щодо правил Part 108, які мають відкрити шлях для більшої кількості місій за межами прямої видимості. Таким чином, рекордний політ SiFly став не лише новим стандартом витривалості дронів, а й показав можливість епохи, де такі апарати стануть ключовим інструментом для масштабних та довготривалих операцій.

Джерело: dronedj

