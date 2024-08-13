«Резерв+» допоможе уникнути черг в ТЦК: з’явиться автоматична відстрочка для окремих категорій військовозобов’язаних

Міністерство оборони України зараз працює над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій військовозобов’язаних. Відповідний сервіс планується запровадити в застосунку «Резерв+».

Зараз для отримання відстрочки громадяни повинні особисто звертатися до ТЦК СП з письмовою заявою. При цьому відстрочка надається лише строком до завершення воєнного стану. Однак воєнний стан продовжується кожні 90 днів. Отже, кожні 3 місяці військовозобов’язаним доводиться повторно стояти в чергах, щоб подати нову заяву на отримання відстрочки. Це стосується навіть тих випадків, коли право на відстрочку діє протягом кількох років або довічно. До того ж існуючий механізм надання відстрочки провокує корупційні ризики та ставить громадян у нерівні умови, пише «Судово-юридична газета».

Цю ситуацію планується виправити, хоча б частково. У застосунку «Резерв+» буде запроваджений сервіс автоматичного надання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов’язаних. Зокрема, це стосуватиметься студентів, батьків та опікунів трьох дітей. Міноборони планує запустити таку можливість восени цього року.

«Ми активно працюємо над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій громадян, зокрема для студентів, батьків та опікунів трьох дітей. Плануємо запустити вже восени», – вказало Міноборони у коментарях під публікацією заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко.

Зазначається, що автоматична відстрочка буде налагоджена завдяки співпраці з іншими реєстрами. Адже в реєстрах є інформація, необхідна для надання відстрочки, а військовозобов’язані в таких випадках просто виконують роль кур’єра – переносять паперові документи від одного державного органу до іншого. При цьому в чергах втрачається чимало часу.

Наразі автоматичний обмін даними з реєстрами для надання відстрочок ще не запустили. Зазначається, що між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони України підписано договір інформаційної взаємодії від 4 червня 2024 року. Однак цей договір досі не реалізовано «у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не здійснюється».

Таким чином, через відсутність фінансування наразі немає автоматичної передачі даних про осіб за інвалідністю до Реєстру «Оберіг», і, відповідно, поки не реалізовано функцію автоматичного надання та продовження відстрочки.

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Джерело: «Судово-юридична газета», «Судово-юридична газета»

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