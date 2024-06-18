Rheinmetall представив системи ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 — Україна отримає їх на іншій танковій платформі

На паризькій виставці озброєння Eurosatory 2024 німецький оборонний концерн Rheinmetall представив зенітний комплекс SkyRanger 35 на шасі танку Leopard 2, як повідомляє «Мілітарний». У попередніх варіантах бойову частину установки ППО встановлювали на оригінальне броньоване шасі Boxer.

Танкова платформа дозволяє SkyRanger 35 проходити складну місцевість разом з іншими танками та важкою гусеничною бронетехнікою, що робить систему повноцінною бойовою ППО. Більш витривале шасі також витримає додаткове обладнання, здатне покращити виявлення та спостереження цілей, а також додатковий боєкомплект.

SkyRanger 35 має 35 мм гармату GDM-008, здатну робити 1000 пострілів на хвилину. Башта дозволяє опціональне встановлення пускової двох ракет Mistral або Stinger. Боєкомплект складається з 252 пострілів, які доступні у різній номенклатурі, зокрема, є набої з радіопідривачем. Установка виявляє малорозмірні цілі за допомогою радара AMMR, п’ять антен «бачать» простір на 360 градусів. Додатково присутня пасивна система виявлення FIRST. Головна ціль установки — ударні або розвідувальні безпілотники.

Сайт Defense Express зазначає, що шасі Leopard 2 є дефіцитним і навряд чи таких установок буде багато. Можливості Rheinmetall з виробництва нових шасі також обмежені. Як приклад приводиться контракт на навчальні Leopard 2 для Бундесверу, який був відкладений на 2026-2029 роки.

Видання Bild, кореспонденти якого побували на секретному ремонтному заводі Rheinmetall, дізналося про можливість підприємства встановлювати башту SkyRanger 35 на платформи танків Leopard 1.

«Ми плануємо перебування в Україні у довгостроковій перспективі. Ми не просто доставляємо обладнання, а потім виводимо, ми показуємо, що ми будемо там постійно та підтримуватимемо Україну. І у нас є подальші плани, серед них: важкоброньована версія зенітного комплексу Skyranger для України. Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм», — каже Бйорн Бернхард, керівник відділу наземних систем Rheinmetall.

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Зараз концерн ремонтує в Україні важку бронетехніку, зокрема танки Leopard 1 та БМП Lynx, які завод здатний відновити після пошкодження ходової частини на міні за три тижні. Надалі Rheinmetall також виготовлятиме в Україні нову БМП Lynx, та побудує завод боєприпасів.

Отже, перспективи України отримати ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 є мінімальними, але ці ж установки на базі Leopard 1 — цілком реальна річ. Щобільше, їх зможуть виготовляти в Україні. До того ж Rheinmetall має у своєму доробку великий асортимент озброєнь, у тому числі представлені на Eurosatory 2024 РСЗВ GMARS — аналог HIMARS та M270.

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