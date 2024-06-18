Новини Military Tech 18.06.2024 о 07:00 comment views icon

Rheinmetall представив системи ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 — Україна отримає їх на іншій танковій платформі

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Андрій Русанов

Автор сайту

Rheinmetall представив системи ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 — Україна отримає їх на іншій танковій платформі

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

На паризькій виставці озброєння Eurosatory 2024 німецький оборонний концерн Rheinmetall представив зенітний комплекс SkyRanger 35 на шасі танку Leopard 2, як повідомляє «Мілітарний». У попередніх варіантах бойову частину установки ППО встановлювали на оригінальне броньоване шасі Boxer.

Танкова платформа дозволяє SkyRanger 35 проходити складну місцевість разом з іншими танками та важкою гусеничною бронетехнікою, що робить систему повноцінною бойовою ППО. Більш витривале шасі також витримає додаткове обладнання, здатне покращити виявлення та спостереження цілей, а також додатковий боєкомплект.

SkyRanger 35 має 35 мм гармату GDM-008, здатну робити 1000 пострілів на хвилину. Башта дозволяє опціональне встановлення пускової двох ракет Mistral або Stinger. Боєкомплект складається з 252 пострілів, які доступні у різній номенклатурі, зокрема, є набої з радіопідривачем. Установка виявляє малорозмірні цілі за допомогою радара AMMR, п’ять антен «бачать» простір на 360 градусів. Додатково присутня пасивна система виявлення FIRST. Головна ціль установки — ударні або розвідувальні безпілотники.

Rheinmetall представив системи ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 — Україна отримає їх на іншій танковій платформі

Сайт Defense Express зазначає, що шасі Leopard 2 є дефіцитним і навряд чи таких установок буде багато. Можливості Rheinmetall з виробництва нових шасі також обмежені. Як приклад приводиться контракт на навчальні Leopard 2 для Бундесверу, який був відкладений на 2026-2029 роки.

Видання Bild, кореспонденти якого побували на секретному ремонтному заводі Rheinmetall, дізналося про можливість підприємства встановлювати башту SkyRanger 35 на платформи танків Leopard 1.

Rheinmetall представив системи ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 — Україна отримає їх на іншій танковій платформі

«Ми плануємо перебування в Україні у довгостроковій перспективі. Ми не просто доставляємо обладнання, а потім виводимо, ми показуємо, що ми будемо там постійно та підтримуватимемо Україну. І у нас є подальші плани, серед них: важкоброньована версія зенітного комплексу Skyranger для України. Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм», — каже Бйорн Бернхард, керівник відділу наземних систем Rheinmetall.

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Зараз концерн ремонтує в Україні важку бронетехніку, зокрема танки Leopard 1 та БМП Lynx, які завод здатний відновити після пошкодження ходової частини на міні за три тижні. Надалі Rheinmetall також виготовлятиме в Україні нову БМП Lynx, та побудує завод боєприпасів.

Rheinmetall представив системи ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 — Україна отримає їх на іншій танковій платформі

Отже, перспективи України отримати ППО SkyRanger 35 на шасі Leopard 2 є мінімальними, але ці ж установки на базі Leopard 1 — цілком реальна річ. Щобільше, їх зможуть виготовляти в Україні. До того ж Rheinmetall має у своєму доробку великий асортимент озброєнь, у тому числі представлені на Eurosatory 2024 РСЗВ GMARS — аналог HIMARS та M270.

Німецький HIMARS — Rheinmetall представить РСЗВ GMARS на виставці Eurosatory 2024

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