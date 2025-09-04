Кадр з фільму Джона Карпентера "Чужі серед нас" (They Live)/1988, Alive Films, Universal Pictures

Мешканка Нідерландів страждала через рідкісне захворювання під назвою прозопометаморфопсія, коли мозок спотворює візуальне сприйняття облич інших людей.

За більш ніж понад століття науковці зареєстрували усього 80-100 подібних випадків. Між тим, спотворенні обличчя, які бачила жінка, були схожі на рептилій, або драконів. Це дало лікарям можливість отримати уявлення про те, наскільки крихкою і складною є система людського зору.

Зазначається, що 52-річна жителька Гааги звернулась по психіатричну допомогу після того, як галюцинації почали заважати нормальному повсякденному життю. За її словами, коли вона дивилась на обличчя інших людей, то бачила, що вони поступово змінювались: шкіра ставала подібною до шкіри рептилій, вуха витягувались, обличчя видавались вперед, а очі починали світитись неприродним кольором.

Жінка також додає, що навіть коли нікого не було поряд із нею, вона бачила морди драконів, які насувались на неї від стін, розеток та екранів. Лікарі провели стандартні аналізи, взявши зразки крові, провівши неврологічний огляд та зробивши ЕЕГ, яка вимірює електричну активність мозку. Всі результати виявились нормальними.

Результати МРТ продемонстрували осередки пошкоджень поблизу сочевицеподібного ядра — це область мозку, яка відповідає за когнітивні функції, пам’ять та увагу. Пошкодження було виявлено у білій речовині мозку — нервових волокнах, що з’єднують різні області мозку між собою.

Ймовірно, пошкодження були викликані розривами дрібних кровоносних судин, отриманими дуже давно, можливо ще під час народження, внаслідок кисневого голодування. На думку медиків, ці давні пошкодження порушили нормальну передачу сигналів між вентральною потилично-скроневою корою мозку — областю, яка відповідає за розпізнавання об’єктів та осіб — та іншими зоровими ланцюгами.

Мозок жінки спотворював лише людські обличчя і нормально сприймав інші предмети та тварин. Лікарі діагностували в неї прозопометаморфопсію, що охоплює все обличчя, а не лише якусь одну сторону. Для лікування спочатку призначили вальпроєву кислоту — препарат, що застосовується при епілепсії, мігрені та біполярному розладі.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Це зменшило зорові галюцинації в жінки, однак викликало гучне хропіння уві сні. Через це жінці призначили замість вальпроєвої кислоти рівастигмін — препарат, що зазвичай використовується під час лікування хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Завдяки цьому препарату зорові галюцинації значно зменшились і стали контрольованими, а вже за 3 роки жінка повернулась до нормального життя.

У більшості людей з посттравматичним артритом порушення тривають лише кілька днів або тижнів. В інших вони зберігаються роками. Симптоми часто нагадують психоз, що може призвести до неправильної діагностики та неадекватного лікування. Однак прозопометаморфопсія не має нічого спільного із маренням, оскільки хворі знають, що їхній мозок спотворює візуальне сприйняття. Ця відмінність дуже важлива для лікарів, які намагаються відрізнити рідкісні розлади візуальної обробки від психічних захворювань, таких як шизофренія.

Вчені досі точно не знають причини виникнення такого захворення, як посттравматичний остеомієліт. У деяких пацієнтів спостерігаються ураження головного мозку, інсульти, мігрень або епілепсія в анамнезі, тоді як інші структурні зміни не спостерігаються. У майбутньому дослідники сподіваються використовувати більш сучасні методи нейровізуалізації та комп’ютерного моделювання, щоб відтворити те, що бачать пацієнти з посттравматичним остеомієлітом

Джерело: ZME Science