Новини Наука та космос 29.05.2025 о 15:46 comment views icon

Вчені знайшли «кнопку» у мозку, яка «вимикає» хвороби Альцгеймера та Паркінсона

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Вчені знайшли «кнопку» у мозку, яка «вимикає» хвороби Альцгеймера та Паркінсона
FLOGEN Star Outreach

Науковець Девіс Джозеф відкрив біологічний механізм у головному мозку, здатний наблизити до лікування хвороб Альцгеймера та Паркінсона, а також інших вікових нейродегенеративних захворювань

Зазначається, що Джозеф, як очікується, виступить із докладом на майбутньому саміті «Стійкий розвиток через науку та технології 2025» у місті Себу на Філіппінах, що проходитиме з 17 по 25 листопада. Саміт присвячений нобелівському лавреату, професору Аарону Чехановеру. 

Джозеф виявив так званий «головний перемикач» у головному мозку, відповідальний за розвиток хвороб Альцгеймера та Паркінсона та інших порушень мозку. Незважаючи на те, що кожне окреме захворювання має свої унікальні риси, Девіс Джозеф розробив єдину теорію, яка демонструє, що розвиток нейродегенеративних захворювань можна прослідкувати до одного біологічного механізму. Мова йде про регуляцію хімічного процесу, що має назву дезамідування білка 4E-BP2 в аксонах клітин мозку.

Вченій знайшли "кнопку" у мозку, яка "вимикає" хвороби Альцгеймера та Паркінсона
FLOGEN Star Outreach

Порушення цього процесу призводить до порушень роботи білків у мозку. У людей похилого віку швидкість дезамідування надзвичайно висока і призводить до значного пошкодження клітин. 

Результати досліджень Джозефа демонструють, що повернення рівнів дезамідування до норми дозволяє лікувати та навіть повністю вилікувати хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Отримані результати дозволяють поєднати між собою дослідження нейродегенеративних хвороб , які до цього розглядались виключно окремо. Окрім цього вперше об’єднуються чотири різних напрями досліджень: біохімічні процеси дезамідування, трансляційний контроль, окислювальний стрес та нейродегенерація за допомогою дезамідування білка 4E-BP2 на основі аксонів, яке є спільним знаменником для всіх них.

На основі цієї нещодавно розробленої Єдиної теорії та критичного огляду наукової літератури Джозеф також вперше розробив три біохімічні схеми: дезамідування в живих організмах, ініціацію синтезу білка та контроль трансляції та дезамідування 4E-BP2 як систему управління чотирма біохімічними процесами. Це друге відкриття Девіса Джозефа за останні п’ять місяців. Перше відкриття, відоме як принцип Девіса Джозефа, було фундаментальним нейробіологічним механізмом дезамідування білка 4E-BP2, який визначив, що аксони, кабельна структура мозкових клітин є ключовим фактором дезамідування в мозку.

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 Результати дослідження були опубліковані у журналі International Journal of Molecular Sciences

Джерело: SkiTechDaily

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