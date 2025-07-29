Рівень моря зростає через суходол, а не через льодовики, — дослідження

Depositphotos

Група американських науковців за результатами нещодавнього дослідження з’ясувала, що суходол висихає вже настільки швидко, що робить більший внесок у зростання рівня світового океану, ніж танення льодовиків.

Науковці з’ясували, що втрата води з грунту, озер і підземних водоносних джерел сприяє стрімкому підвищенню рівня моря і це явище стрімко поширюється по всьому світу. Територія посушливих регіонів зростає із загрозливою швидкістю. Окремі посушливі регіони вже почали об’єднуватись один з одним, утворюючи великі безплідні ділянки суходолу.

Одна з таких ділянок наразі вже охоплює територію від південно-західного узбережжя США до Мексики. Раніше висихання одного регіону компенсувалось підвищенням вологості в іншому. Однак наразі посушливі регіони утворюються набагато швидше за вологі. Щороку вони займають нові території, які вдвічі перевищують площу Каліфорнії. Наразі 101 країна світу стрімко втрачає запаси прісної води. Дефіцит питної води може загрожувати 75% мешканців планети.

«У багатьох місцях, де ґрунтові води виснажуються, їх поповнення в масштабах, доступних людині. Захист світових запасів ґрунтових вод має першорядне значення в умовах глобального потепління і на континентах, які, як ми тепер знаємо, висихають», — підкреслюють автори дослідження.

Вони проаналізували супутникові знімки, зроблені за період з 2002 по 2024 рік, відстежуючи, як вода зберігається на поверхні землі, в озерах, річках, снігу, грунті, підземних водоносних горизонтах та навіть всередині рослин. Науковці дійшли висновку, що ключовою причиною змін є глобальне потепління, однак людська діяльність значно ускладнила цю проблему.

У міру того, як суходол стає все більш посушливим, люди використовують все більше води з підземних джерел. Ці запаси води не поповнюються однаково швидко, що сприяє ще більш стрімкому поширенню посухи. Дослідження продемонструвало, що через виснаження грунтових вод у Центральній долині на території Каліфорнії та у басейні річки Колорадо, ці посушливі райони злились з посушливими районами Центральної Америки.

«Тривале надмірне використання ґрунтових вод, яке в деяких регіонах, таких як Каліфорнія, відбувається швидше зростаючими, ніж стійкими або знижувальними темпами, підриває регіональну та глобальну водну та продовольчу безпеку у способи, які не до кінця усвідомлюються світом», — підкреслюють науковці у своєму звіті.

Дослідники закликають терміново прийняти та вжити необхідних рішень як на національному, так і на міжнародному рівні. Такий цінний ресурс як вода має бути збережений для наступних поколінь.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances

Джерело: BBC Science Focus